باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه روز شنبه تأکید کرد که این کشور هنوز تصمیمی برای اعزام نیرو به یمن اتخاذ نکرده است اما حمایت‌های دفاعی از عربستان را در دستور کار دارد.

فیدان در گفت‌و‌گو با شبکه «تی‌آرتی خبر» گفت ترکیه توانمندی‌های دفاعی خود را برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های داخلی توسعه داده است.

وی افزود انتقال این توانمندی‌ها به کشور‌های دیگر، یک انتخاب راهبردی است و صرفاً به معنای ایجاد بازار‌های جدید نیست.

وزیر خارجه ترکیه همچنین خاطرنشان کرد کشور‌های دیگر هنگام فروش تسلیحات به ترکیه ملاحظات راهبردی خود را در نظر می‌گیرند و آنکارا نیز در تصمیم‌گیری‌های مشابه همین رویکرد را دنبال خواهد کرد.

منبع: تی‌آرتی