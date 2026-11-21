باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور شامگاه شنبه با حضور در نشست مشترک شورای تأمین استان و شهرستان‌های بوشهر، در جریان آخرین وضعیت امنیتی، انتظامی و دفاعی استان قرار گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، اظهار کرد: نظم و امنیت، زیربنا توسعه و پیشرفت جامعه است و بدون امنیت پایدار، دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود. تأمین امنیت مسئولیتی مشترک میان دستگاه‌های مسئول و مردم است و باید با قانون‌مداری، حفظ حقوق شهروندان، تقویت اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی دنبال شود.

دبیر شورای امنیت کشور گفت: همدلی و اتحاد قوی بین اعضای شورای تأمین عامل مهمی در تأمین و تقویت امنیت استان بوشهر است و باید این ویژگی ارزشمند را تقویت و مراقبت کرد.

پورجمشیدیان، شاخص‌های جرم در استان بوشهر را پایین‌تر از سطح میانگین ملی توصیف و اظهار داشت: اصالت، فرهنگ و ریشه مردم در اعتقاد به مبانی اسلامی و ایرانی از یکسو و تلاش و مجاهدت شورا‌های تأمین از سوی دیگر، در حصول این دستاورد موثر بوده است و به فضل الهی استمرار خواهد داشت.

در بخش دیگری از این برنامه، مدیرکل امنیتی وزارت کشور به تبیین شرایط اخیر و وضعیت پیش‌رو پرداخت و راهکار‌های موثری برای مدیریت و تأمین نظم و امنیت ارائه داد.