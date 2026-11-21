باشگاه خبرنگاران جوان - علی باقری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان گفت: استانداری گیلان از فرمانداران به طور کامل حمایت می‌کند و معتقدیم در مجموع عملکرد فرمانداران رضایت‌بخش است؛ آنان با وجود مسائل و مشکلات، شبانه‌روز برای حل مشکلات مردم و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و نظام تلاش می‌کنند.

وی افزود: عملکرد فرمانداران، بخشداران، مدیران سیاسی و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی به‌طور مستمر از سوی استانداری پایش می‌شود و اگر جایی ضعف یا مشکلی مشاهده شود تذکر‌های لازم داده خواهد شد.

باقری از فرمانداران خواست با حضور میدانی در میان مردم، انجام بازدید‌های محله‌محور، روستایی و بخشی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و شنیدن مطالبات شهروندان برای رفع مشکلات شهرستان‌ها تلاش کنند.

وی شایعه پردازی را یکی از آسیب‌های جدی در شرایط کنونی کشور دانست و افزود: انتشار اخبار بی‌اساس درباره تغییر مدیران به بدنه اجرایی و مدیریتی استان آسیب وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: باتوجه به قرار گرفتن کشور در شرایط جنگی، تمرکز دستگاه‌ها و مدیران باید بر مدیریت مطلوب در کشور و استان باشد، ایجاد شایعات بی‌پایه و اساس تمرکز را از مجموعه مدیریتی می‌گیرد.

منبع: ایرنا