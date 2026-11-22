باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فرودگاه بروکسل اعلام کرد پرواز‌های ورودی و خروجی آن در روز دوشنبه، ۲۳ نوامبر (دوم آذر) به دلیل پیوستن شماری از کارکنان کنترل ترافیک هوایی به اعتصاب‌های سراسری بلژیک، لغو خواهند شد.

در این بیانیه آمده است با توجه به اینکه کارکنان کنترل ترافیک هوایی شرکت «اسکایز» بلژیک قصد دارند به اعتصابات بپیوندند، انتظار می‌رود فعالیت‌های فرودگاه در روز دوشنبه با اختلال گسترده‌ای روبه‌رو شود.

این شرکت دولتی که مسئولیت مدیریت و کنترل ترافیک هوایی بلژیک را بر عهده دارد، اعلام کرد که روز دوشنبه از ساعت ۷ صبح تا ۹ شب به وقت محلی، قادر نخواهد بود خدمات عادی کنترل ترافیک هوایی را در فرودگاه‌های بلژیک و حریم هوایی تحت مسئولیت خود ارائه دهد.

این شرکت با اشاره به ناکافی بودن تعداد کارکنان برای مدیریت ایمن ترافیک هوایی در شرایط عادی، اعلام کرد در این بازه زمانی صرفا پرواز‌هایی که از نظر ایمنی اهمیت حیاتی دارند، برقرار خواهد بود.

سه اتحادیه کارگری بزرگ بلژیک از برگزاری تظاهرات سراسری در بروکسل در روز دوشنبه خبر داده‌اند. این اعتراضات در مخالفت با سیاست‌های ریاضتی دولت فدرال برگزار می‌شود.

دولت ائتلافی بلژیک از زمان روی کار آمدن در فوریه ۲۰۲۵، با هدف کاهش کسری بودجه و مهار بدهی عمومی، برنامه‌ای برای صرفه‌جویی ۱۰ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۲۹ دنبال می‌کند. محدود کردن مدت دریافت مقرری بیکاری، اعمال محدودیت‌هایی برای بازنشستگی پیش از موعد و اصلاح نظام بازنشستگی از جمله اقدامات این دولت بوده که با مخالفت اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.

منبع: شین هوا