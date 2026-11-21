باشگاه خبرنگاران جوان -دکتر پروانه رضایی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع مدیران و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان خراسان رضوی که در مشهد گفت: امروز از هر کارگاه صنعتی که بازدید کردیم کارگران در محیط و شرایط سخت و زیان آور با ۱۲ ساعت کار و حقوق ۳۰ میلیون تومانی و حقوق حداقلی قانون کار و با قرارداد‌های یک، سه و ۶ ماهه مشغول به کار بودند که این موضوع مایه خجالت بود.

وی با بیان این که اگر کارگر سرمایه انسانی است، اما قرارداد‌ها یک، سه و ۶ ماهه بسته می‌شوند تأکید کرد: کارگر با سابقه بالا یا با ۲۰ سال سابقه کاری، نباید سه ماهه یا ۶ ماهه قرارداد داشته باشد بلکه بایستی قرار بلند مدت بسته شود، از سوی دیگر اینگونه قرارداد کاهش بهره وری را هم بدنبال دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: اگر قرار باشد قانون سخت و زیان آور برای چنین مشاغلی اعمال شود آن وقت سخت و زیان آور با ۶ ساعت کار و بدون اضافه کاری و حداقل حقوق قانون کار باید باشد که تشکل‌های کارگری مخالف آن خواهند بود و از سوی دیگر اعتراض کارگران را به دنبال خواهد داشت.

رضایی در خصوص موضوع افزایش دستمزد کارگران که از سوی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این جلسه مطرح شد با بیان این که وزارت کار تنظیم گر است، افزود: اینکه کارفرمایان به دنبال افزایش مزد کارگران هستند باید گفت که طبق ماده ۴۱ قانون کار بایستی مزد کارگر بر اساس تورم و برای یک خانواده چهار نفره و بر اساس بهداشت و درمان و سبد خانوار درنظر گرفته شود که در شرایط کنونی به عنوان مثال بر این اساس حقوق یک کارگر ۸۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که کارفرما توان پرداخت آن را ندارد.

وی تاکید کرد: هر سال ۴۰۰ هزار نفر در حوزه سخت و زیان آور کشور شکایت می‌کنند و بیشتر توان ما و ۴۰ درصد ظرفیت بازرسان صرف رفع اختلاف و درگیری بین کارگر و کارفرما می‌شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران تنها کشور در منطقه و دنیا است که برای رسیدگی به پرونده‌ها به ۶۰ سال گذشته بر می‌گردد و استناد می‌کند و مرور زمان آن بسیار است درحالی که در کشوری مثل عراق مرور زمان پرونده‌ها به پنج سال قبل، در عربستان به یک سال قبل بر می‌گردد، لذا این مرور زمان در ایران به جای ۶۰ سال باید به سه سال برسد.

رضایی در خصوص مشکل بازنشستگان گفت: مشکل بازنشستگان این است که صندوق بازنشستگی منطق ندارد و ورودی و خروجی آن با هم نمی‌خواند و بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه کار و ۱۰ سال زودتر از موعد، سبب ایجاد مشکلات شده است.

به گفته وی، متاسفانه برخی از فرزندان دختر متاهل بازنشستگان پس از فوت وی برای دریافت حقوق پدر یا مادر بازنشسته خود طلاق سوری میگیرند که این موضوع نیز مشکلاتی را به وجود آورده که باید جلوی این کار گرفته شود.

رییس کانون انجمن‌های کارگری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: خراسان رضوی دارای ۱۲۰ انجمن مختلف با ۸۰۰ هزار عضو است که بیشترین و پرجمعیت‌ترین انجمن‌های استان مربوط به انجمن کارگری ساختمانی است و ۶۵ درصد حوادث ناشی از کار در استان مربوط به صنف کارگران ساختمانی است.

عماد محمدزاده افزود: در دوران جنگ‌های تحمیلی اخیر بیش از ۱۵ هزار کارگر تعدیل نیرو شدند که با پیگیری‌های انجام شده سه هزار و ۵۰۰ کارگر برگشت به کار شدند.

وی ادامه داد: کارگران ابتدای امسال ۶۰ درصد افزایش حقوق داشتند و با روزی ۶ دلار کارمزد کار می‌کردند، اما با تورم صورت گرفته با روزی یک دلار و ۸۰ سنت کار می‌کنند و خوشحالی نخست سال آنان خیلی زود از بین رفت.

به گفته وی، اقتصاد قوی لازمه رشد یک کشور است و اقتصاد قوی نیازمند تولید، کارفرما و کارگر خوب است.

خراسان رضوی دارای ۳۲۰ هزار بازنشسته اصلی است

رییس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی با بیان این که کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی دارای ۳۲۰ هزار بازنشسته اصلی است گفت: هدف ما در کشور و استان حفظ کیان کشور و آرامش جامعه است و پس از آن مطالبه گری در این حوزه است.

علی اصغر رضایی افزود: وضعیت مالی و حال بازنشستگان و کارگران خوب نیست و دولت به صنعت به چشم گوشت قربانی نگاه می‌کند.

وی ادامه داد: در شورای عالی کار باید به موضوع بهتر شدن وضعیت بازنشستگان و کارگران توجه شود تا دغدغه جامعه هدف کمتر شود.

معیشت کارگران، کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی دچار چالش است

رییس کانون انجمن‌های کارفرمایی صنایع استان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: معیشت کارگران، کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی دچار چالش است و باید این موضوع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود.

جواد نیشابوری افزود: دولت بزرگترین کارفرما در کشور است و باید به موضوع معیشت کارگران، کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی توجه شود.

وی ادامه داد: عدم تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی در شرایط جنگی و تحریم منجر به تعطیلی این بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و در شرایط ناترازی انرژی این بنگاه‌ها علاوه بر این که در هفته دو روز قطعی برق داشتند، اما باز هم مجبور به تولید و نیز پرداخت حقوق کارگران بودند. باید سیاستگذاری کشور عوض شود و نگاه به تولید تغییر کند و عاقلانه‌تر شود و دولت از تولید حمایت کند.

معاون روابط کار وزارت تعاون: ۹۵ کارگران کشور قراردادی هستند

امروز سهم کارگر، چیزی جز نگرانی اجاره خانه نیست

فعال جامعه کارگری و دبیر حزب اسلامی کار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: امروز سهم کارگر از چیزی، جز نگرانی اجاره خانه، تحصیل فرزندان، تامین مایحتاج و معیشت خانواده نیست.

رضا گلستانی افزود: نمیتوان از کارگر انتظار داشت هرروز با تمام توان تولید کند، اما از سوی دیگر توان خرید او کاهش یابد و کارمزدی که دریافت می‌کند با زندگی واقعی تفاوت معنا داری داشته باشد. توان و قدرت خرید واقعی کارگران در طول سال حفظ شود نه اینکه کارگر هرساله با تورم تنها بماند.

وی در ادامه خواهان امنیت شغلی کارگران و پایان دادن به قرارداد‌های بی ثبات کارگری و تدوین و اجرای برنامه روشن و الزام آور برای ساماندهی قرارداد‌های کارگری شد.

به گفته وی، تعیین تکلیف نیرو‌های باسابقه و جلوگیری از قرارداد‌های کوتاه مدت کمتر از یک سال، مبارزه با پیمانکاری‌های غیرضروری و شفافیت قرارداد‌های پیمانکاری و نظارت بر شرکت‌های تامین نیروی انسانی، پرهیز از اخراج نیروی انسانی، صیانت از کرامت انسانی و حقوقی کارگران، رعایت ایمنی محیط کار و برخورداری کارگران از بیمه درمانی، شنیده شدن صدای کارگران و تشکل‌های کارگری از دیگر موارد مورد تاکید است.

رییس خانه کارگر خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تورم در کارمزد بین هفت تا ۱۲ درصد است. متاسفانه برخی می‌گویند افزایش دستمزد کارگران سبب افزایش تورم می‌شود.

حسن رسولی با بیان این که کشور برای حفظ امنیت و اقتصاد خود محتاج نیروی کارگر است، افزود: کارگران به ویژه کارگران معاون و کارگران ساختمانی در کشور امنیت جانی ندارند و بیشتر دچار حوادث ناشی از کار از جمله قطع عضو یا از دست دادن جان خود می‌شوند و وزارت بهداشت به فکر این موضوع نیست و باید سختی کار کارگران را بررسی کند.

وی ادامه داد: برای توقف تورم، باید تولید افزایش یابد نه این که بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به بهانه ناترازی تعطیل شوند.

نشاندار کردن مالیات و افزایش حقوق کارگران برابر با رشد تورم

رییس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی نیز در این نشست خواستار نشاندار کردن مالیات و نیز افزایش حقوق کارگران برابر با رشد تورم در ۶ ماهه دوم سال جاری شد.

فیروز ابراهیمی افزود: مشاغل سخت و زیان آور کمر کشور باید به عنوان ابربحران در کشور در نظر گرفته شود.