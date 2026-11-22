باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد برزگر پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برد سرخپوشان برابر پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: بازی خوبی بود و بعد از آن باخت و فشاری که به بازیکنان و کادر فنی وارد شد، تیم پرسپولیس از لحاظ تاکنیکی بهتر شده و فیفا دی هم در روند سرخپوشان تاثیرگذار بوده است و بازیکنان به درک تاکنیکی خوبی رسیده‌اند.

ما همین بازی با پیکان را از پرسپولیس توقع داریم

او افزود: تارتار آنالیزش از نحوه بازی پیکان بسیار خوب بود. از آن طرف، پیکانی‌ها با وجود اینکه پرسپولیس را آنالیز کرده بودند، اما فکر می‌کنم غافلگیر شدند. در مجموع می‌توانیم بگوییم سرخپوشان از اصل غافلگیری استفاده کردند و دیدیم که بازی را با نتیجه خوبی هم پیروز شدند. ما همین بازی را از پرسپولیس توقع داریم و بازیکنان فضا و نیم فضا‌های پیکان را بسته بودند و با کار‌های ترکیبی و حمله از جناحین و کات بک کردن به گل رسیدند.

بازی با پیکان باعث آشتی دوباره بین هواداران و بازیکنان شد

برزگر گفت: سرخپوشان با خلاقیت بیفوما، محمودی، شهرآبادی و علیپور به گل رسیدند و همه بازیکنان یک شکل و یک دست بازی کردند و نتیجه هم گرفتند. بعد از آن همه فشار، بازی با پیکان باعث آشتی دوباره بین هواداران و کادر فنی و بازیکنان شد.

تارتار به بهترین شکل ارنج پرسپولیس را چید

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه علی علیپور در ترکیب اصلی تیم نبود و به عنوان یار تعویضی به زمین مسابقه آمد، بیان کرد: به هر حال تارتار به بهترین شکل موجود ارنج تیمش را چید و نتیجه هم گرفت. زمانی که علیپور به زمین مسابقه آمد مثمر ثمر بود و گل هم زد. ما باید به نظر تارتار احترام بگذاریم چرا که در بازی قبلی از علیپور و چند بازیکن دیکر در ترکیب اصلی استفاده کرد و به نتیجه دلخواه خود نرسید، اما ترکیب تیم را در بازی با پیکان تغییر داد وبه هدف مورد نظرش رسید.

بیفوما سرحال باشد پرسپولیس راه می فتد

او درباره اینکه عملکرد بیفوما در بازی با پیکان را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: این بازیکن عالی بازی کرد و یکی از بهترین بازیکنان پرسپولیس بود. واقعا بیفوما وقتی سرحال است، پرسپولیس راه می‌افتد. ما دیدیم که ایشان در این بازی مثمرثمر بازی کردند و تیم پرسپولیس هم نتیجه خوبی گرفت.

محمودی باید حواسش به صحبت هایش باشد

برزگر درباره اینکه محمودی بعد از آگهی فروشش در بازی با پیکان به زمین مسابقه رفت و عملکرد این بازیکن را چطور دیده است، اظهار کرد: محمودی بازیکن باکیفیتی هست و او در صحنه گل سوم توسط علیپور نفش بسزایی داشت و یک در دویی که کرد و حمل توپش عالی است. البته محمودی باید حواسش به گفته و صحبت هایش باشد و از آن طرف هم باشگاه پرسپولیس نباید عجله می‌کرد و آگهی فروش برای محمودی می‌گذاشت. به هر حال خدا را شکر که این موضوع به خیر گذشت.

تغییرات در پرسپولیس جواب داد

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه مهدی تارتار زیاد از اورونوف استفاده نمی‌کند و از جلالی هم در سمت چپ بهره نمی‌برد، گفت: این تصمیم مهدی تارتار هست و باید به تصمیمش احترام گذاشت. به هر حال تیکدری چه خوب و چه غلط در سمت چپ توانسته نظر تارتار را جلب کند. به نظرم پرسپولیس برای برد در این بازی نیاز به تغییرات داشت که این تغییرات هم جواب داد.



برزگر درباره اینکه زوج زارع و ابرقویی نژاد در خط دفاع را چطور دیده است، گفت: به نظرم استفاده همزمان از زارع و ابرقویی نژاد در خط دفاع جواب داد. وقتی تیم پرسپولیس نتیجه نمی‌گیرد و در دور شکست و مساوی می‌افتد، باید تغییراتش محسوس باشد و دیدیم این تغییرات در بازی با پیکان جواب داد.

تیم آلومینیوم اراک همیشه گربه سیاه پرسپولیس بوده است

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه بازی بعدی با تیم آلومینیوم اراک را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: تیم آلومینیوم اراک همیشه گربه سیاه پرسپولیس بوده است. همچنین هر بازی برای پرسپولیس حکم فینال دارد و این تیم از این به بعد نباید امتیاز از دست بدهد و باید همه امتیازات را بگیرد تا برای قهرمانی خودش را آماده کند. سرخپوشان فقط در یک جبهه می‌جنگند و باید در این جبهه از همه امتیازاتشان استفاده کنند. همچنین هر بازی ۳ امتیاز خاص خود را دارد و قرمزپوشان نباید غافل شوند و بازیکنان باید هوشیار باشند و در باد این برد نخوابند و باید همه جوره برای بازی با آلومینیوم تلاش کنند.

بیرانوند بعد از گذراندن سختی های زیاد مرد سال آسیا شد

برزگر درباره اینکه انتخاب علیرضا بیرانوند به عنوان مرد سال فوتبال آسیا را چطور دیده است، گفت: ما بعد از ۲۲ سال توانستیم این جایزه را به دست آوریم و خیلی باعث افتخار است که علیرضا بیرانوند بازیکن تیم ملی فوتبال مرد سال آسیا شده است. بیرانوند فعل خواستن را صرف کرد واو کسی بود که سختی‌های زیادی را پشت سرگذراند و بازیکن برتر آسیا شد.