باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رسول کربکندی دروازه بان اسبق تیم ملی فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتخاب علیرضا بیرانوند به عنوان مرد سال فوتبال آسیا اظهار کرد: ما نتایج خوبی در آسیا نگرفتیم و این جایزه یک مقدار توجهات را به سمت فوتبال ایران می‌آورد. به هر حال این انتخاب در فوتبال ما تاثیرگذار خواهد بود.

او افزود: انتخاب مرضیه جعفری به عنوان بهترین مربی زنان آسیا را باید از زاویه دیگری در نظر بگیریم و خانم‌ها با تمام محدودیت‌ها و مشکلاتی که دارند، اما اینکه یک مربی ایرانی بتواند بهترین مربی بانوان آسیا برای دومین سال شود، ارزش این جایزه را بیشتر می‌کند و خانم جعفری باعث شد که فوتبال بانوان ایران در مرکز توجه قرار بگیرد.

کربکندی بیان کرد: امیدوارم بیرانوند که به این افتخار دست پیدا کرد یک تاثیر مثبتی بر روی رفتارش بگذارد و سعی کند احترام بزرگترهارا نگه دارد. البته من دیدم که او در مصاحبه اش عذرخواهی کرده بود. بیرانوند باید رفتارش به صورتی باشد که مردم از انتخاب شدنش به عنوان مرد سال آسیا خوشحال شوند، چون وقتی یک بازیکن به این درجه می‌رسد یکی از فاکتور‌هایی که باید داشته باشد ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری اش است. عده‌ای از افراد به خاطر رفتار‌های بیرانوند از انتخاب شدن این دروازه بان خوشحال نشدند، اما این جایزه هم برای بیرانوند و هم برای فوتبال ما افتخار است. البته چه خوب بود که این افتخار با یک نتیجه گیری خوب برای فوتبالمان در آسیا همراه می‌شد و ما می‌توانستیم در آسیا اول و یا حتی فینالیست می‌شدیم و این بیشتر به دل همه مردم و اهالی فوتبال می‌چسبید.

پیشکسوت فوتبال بیان کرد: بیرانوند در جام جهانی به خصوص مقابل بلژیک بازی خوبی کرد و ۲ بار به عنوان بهترین بازیکن زمین شد و همه این مسائل باعث شدند که او به عنوان یک دروازه بان جایزه مرد سال فوتبال آسیا را بگیرد.

او درباره اینکه اظهارات حسن روشن علیه بیرانوند بعد از دریافت جایزه مرد سال فوتبال آسیا را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به هر حال همه اینها به رفتار آن فرد برمی گردد. اگر ورزشکار و یا ملی پوش آن چارچوب‌های اخلاقی و احترام به پیشکسوتان را رعایت نکند این حرف‌ها هم در موردش زده می‌شود. اینکه بیرانوند بگوید که ما بهترین نسل فوتبال ایران هستیم و یا علیه علی دایی حرف بزند، درست نیست و همین موضوع باعث شد که امثال حسن روشن نسبت به انتخاب بیرانوند به عنوان مرد سال فوتبال آسیا واکنش نشان بدهند. اگر بیرانوند رفتار درستی داشته باشد به طور حتم در دل مردم می‌نشیند.

کربکندی درباره اینکه کسب جایزه مرد سال فوتبال آسیا مسئولیت بیرانوند را سنگین کرده است، گفت: صددرصد، ابعاد اخلاقی و فنی بیرانوند در جامعه زیر ذره بین هست و او دروازه بان پخته و باتجربه‌ای شده و ۲ جام جهانی رفته است و سال هاست که در درون دروازه تیم ملی فوتبال می‌ایستد. به نظرم سجایای اخلاقی بیرانوند باید در کنار مسائل فنی اش قرار بگیرند تا مورد علاقه بیشتر اهالی فوتبال و مردم قرار بگیرد.