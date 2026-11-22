باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی توانست با نتیجه ۳ بر صفر برابر پیکان به برتری برسد که بیفوما ستاره سرخپوشان در این بازی یک گل و یک پاس گل داد تا در برد تیمش نقش بسزایی را ایفا کند.

به هر حال هر بار که بیفوما برای پرسپولیس گلزنی کرده است، این تیم با اختلف حداقل ۲ گل از زمین مسابقه بیرون آمده است و این اتفاق در بازی با پیکان هم برای چهارمین بار تکرار شد.

بازی‌هایی که بیفوما در آن‌ها گل زده و پرسپولیس برنده از زمین مسابقه خارج شده به شرح زیر است.

پرسپولیس ۳- ۰ ملوان

پرسپولیس ۳- ۱ صنعت نفت آبادان

مس شهر بابک ۰- ۳ پرسپولیس

پرسپولیس ۳-۰ پیکان