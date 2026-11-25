باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی‌ها از بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد با وجود نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت برخی اقلام از جمله برنج، حبوبات و گوشت قرمز، کمبود قابل‌توجهی در عرضه کالاهای مصرفی خانوار گزارش نمی‌شود. در مقابل، فعالان بخش تولید از افزایش هزینه‌های تولید و زیان ناشی از فروش محصولات با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ تمام‌شده خبر می‌دهند؛ شرایطی که ضرورت مدیریت هم‌زمان بازار مصرف و حمایت از تولیدکنندگان را بیش از گذشته نمایان می‌کند.

رصد بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت مرغ ۳۵۵ هزار تومان، راسته گوساله یک میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، شقه گوسفندی یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان، هر شانه تخم‌مرغ ۳۲۰ تا ۶۴۰ هزار تومان، برنج ایرانی ۳۱۰ تا ۶۵۰ هزار تومان و برنج خارجی ۲۶۵ تا ۴۵۰ هزار تومان قیمت دارد.

در همین زمینه، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: با وجود شرایط جنگی، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در سطحی بالاتر از سال‌های عادی قرار دارد و برنامه‌ریزی برای تأمین نیاز بازار در ماه‌های آینده نیز انجام شده است.

نوری با بیان اینکه همراهی مردم در حوزه کشاورزی تأثیر مستقیمی بر مدیریت شرایط داشته است، افزود: از ابتدای جنگ ۱۲ روزه به شهروندان اطمینان داده شد که در زمینه تأمین محصولات کشاورزی و مواد غذایی نگرانی نداشته باشند و نیازهای آنان در هر شرایطی تأمین خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اعتماد عمومی باعث شد از خریدهای غیرضروری و هیجانی جلوگیری شود و نه صفی در مراکز عرضه شکل بگیرد و نه فروشگاه‌ها با کمبود محصولات مواجه شوند؛ در نتیجه، زندگی روزمره مردم و فعالیت بازار، تولید و زنجیره تأمین با ثبات بیشتری ادامه پیدا کرد.

کالای اساسی به وفور موجود است

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با بیان اینکه کالاهای اساسی به وفور در بازار موجود است، گفت: با توجه به نوسانات ارزی، قیمت برخی کالاها افزایش یافته، اما به دلیل رکود بازار و وفور کالا، در برخی اقلام همچون برنج ایرانی و حبوبات شاهد کاهش قیمت هستیم.

وی با اشاره به موجودی انبوه برنج در بازار، اظهار کرد: با وجود وفور کالا، نظام توزیع با ایراداتی روبه‌روست و ضعف در سامانه بازارگاه و نبود نظارت کافی بر عملکرد آن، موجب بروز برخی چالش‌ها در توزیع شده است.

کنگری ادامه داد: اخیراً قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر درب کارخانه ۱۰۷ هزار تومان تعیین شده است که با احتساب سود قانونی باید به دست مصرف‌کننده برسد؛ این در حالی است که ضعف در سامانه بازارگاه موجب شده شکر با قیمت‌های مصوب به‌درستی توزیع نشود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش قیمت حبوبات در بازار خبر داد و افزود: توزیع شکر در اختیار واحدهای صنفی می‌تواند به کاهش التهاب بازار منجر شود؛ همچنین با توجه به برداشت و وفور کالا، قیمت حبوبات نیز روند کاهشی دارد.

وی با بیان اینکه کمبودی در توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد، گفت: اتحادیه آمادگی خود را برای توزیع شکر اعلام کرده است و مشکل اصلی در حال حاضر به نظام عرضه بازمی‌گردد.

کمبودی در عرضه گوشت قرمز نداریم

افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، نیز با اشاره به وضعیت تولید و عرضه گوشت قرمز گفت: در حال حاضر شرایط عرضه و تولید مناسب است و از ابتدای سال تاکنون مشکلی در بازار و عرضه نداشته‌ایم.

به گفته وی، از ابتدای سال تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور بوده و هیچ‌گونه کمبودی در عرضه وجود نداشته است؛ خوشبختانه گوشت به میزان کافی در کشور توزیع می‌شود.

صدردادرس قیمت هر کیلوگرم دام پروار را ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با احتساب قیمت دام، نرخ هر کیلوگرم لاشه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

وی با اشاره به راهکارهای مدیریت بازار گوشت قرمز اظهار کرد: تقویت نظارت‌ها، تنظیم مبدا و شاخص‌های نظارتی با کمک بخش خصوصی از جمله راهکارهای مؤثر در این حوزه است؛ همچنین عرضه مستقیم از طریق تولید قراردادی می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کمک کند.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با اشاره به ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال، گفت: از وزارت جهاد کشاورزی انتظار می‌رود از بخش تولید گوشت قرمز حمایت کند تا شاهد استمرار روند تأمین و تولید باشیم.

ضرورت جوجه‌ریزی ماهانه ۱۱۰ میلیون قطعه در کشور

سید فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور، نیز با اشاره به هزینه‌های تولید مرغ اظهار کرد: در حال حاضر قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم گوشت مرغ با احتساب نرخ نهاده‌های دامی، حداقل ۹۲ هزار تومان است؛ به‌طوری‌که با در نظر گرفتن مصرف ۱.۸ تا ۱.۹ کیلوگرم خوراک برای تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ، هزینه خوراک به بیش از ۱۸۰ هزار تومان می‌رسد و با احتساب سایر هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده تولید بالای ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان خواهد بود.

به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی بدون رصد ماه‌های اخیر، با جوجه‌ریزی ۲۰ درصدی مازاد بر نیاز مواجه بود و در پی ایجاد تعادل و کاهش این میزان جوجه‌ریزی بود که در نهایت آثار این سیاست در جوجه‌ریزی آبان‌ماه نمایان شد.

طلاکش ادامه داد: با وجود اینکه صادرات گوشت مرغ ممنوع نیست، به دلیل شرایط سیاسی منطقه و مسائل لجستیکی، صادرات به میزان مورد انتظار محقق نشده است؛ به‌طوری‌که از مجوز صادراتی اخیر طی سه ماه گذشته تنها ۳ هزار تن مرغ صادر شده و این میزان صادرات تأثیر چندانی بر بازار نخواهد داشت.

دبیر فدراسیون طیور تأکید کرد: برای مدیریت بازار و جلوگیری از ایجاد مازاد تولید، میزان جوجه‌ریزی ماهانه کشور نباید از ۱۱۰ میلیون قطعه فراتر رود.

وی قیمت منطقی هر کیلوگرم مرغ زنده را ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان و قیمت مرغ گرم برای مصرف‌کننده را ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد.