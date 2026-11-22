باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - علیرضا مسچیان ، فرماندار لاهیجان در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به نخستین رویداد سرمایه گذاری گیلان اظهار کرد: این رویداد فرصتی را برای ارائه ظرفیت های هر یک از شهرستانهای گیلان برای سرمایه گذاران را مهیا کرد.

فرماندار لاهیجان با بیان اینکه شهرستان لاهیجان در این نمایشگاه با ارائه ظرفیت های شهری و روستایی تعرفه های برای سرمایه گذاران تدوین و طراحی کرد ،گفت: شهرستان لاهیجان در بخش گردشگری و کشاورزی بستر خوبی برای سرمایه گذاری دارد.

مسچیان با بیان اینکه شهرستان لاهیجان دارای ظرفیت گردشگری است ، افزود : شهرستان لاهیجان دارای مناطق جنگلی ، باغات چای و همچنین دارای ظرفیت های صنعتی است .

وی با اشاره به اینکه ۳۰نقطه گردشگری لاهیجان برای سرمایه گذاران در این رویداد تعریف شده است، تصریح کرد: گردشگری چای از دیگر موضوعاتی است که در این رویداد برای سرمایه گذاران تعرفه شد.

فرماندار لاهیجان با بیان اینکه بیش از ۵۰بسته سرمایه گذاری در این رویداد به سرمایه گذاران ارائه شد، گفت : مذاکرات اولیه با سرمایه گذاران انجام شده ، امیدوارم که روند فعالیت سرمایه گذاران در این شهرستان فراهم شود.

مسچیان به بامبو بافی و روستای لیاستان این شهرستان اشاره و اظهار کرد : بامبو بافی یکی از صنایع دستی شهرستان شمرده می شود و ظرفیت مطلوبی در رونق اقتصادی آن منطقه دارد، لیاستان به عنوان روستای ملی بامبو در فهرست آثار ملی ثبت شده است.