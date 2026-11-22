باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سعیدی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت استراتژیک مرز ماهیرود به‌عنوان تنها گذر رسمی تجاری استان، گفت: عملیات اجرایی ساختمان پست قرنطینه گیاهی تاکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

او افزود: بخش عمده‌ای از کار‌های ساختمانی آن به سرانجام رسیده و بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز نیز از پیش فراهم شده است.

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سعیدی با اشاره به موانع موجود در مسیر تکمیل این طرح حیاتی اظهار کرد: به رغم اقدامات انجام‌شده، تکمیل زیرساخت‌های باقی‌مانده، به‌ویژه ایجاد و تجهیز فضای آزمایشگاه قرنطینه گیاهی، نیازمند تأمین اعتبار است و بهره‌برداری کامل و اثربخش از این مجموعه مستلزم تخصیص به‌موقع منابع مالی خواهد بود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به فرآیند تکمیل این پروژه تصریح کرد: با توجه به حجم بالای مراودات تجاری در مرز ماهیرود و ضرورت صیانت از بخش کشاورزی کشور، راه‌اندازی کامل این پست نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای سطح نظارت‌های قرنطینه‌ای، تسهیل و تسریع فرآیند‌های تجاری و پیشگیری قاطع از ورود و انتشار آفات و عوامل بیماری‌زای گیاهی به همراه خواهد داشت.