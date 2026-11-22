باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - سرهنگ مراد هنرور اظهار داشت: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام، مرزبانان هنگ بانه طی ۴۸ ساعت گذشته با رصد و پایش مستمر نوار مرزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، از تحرک قاچاقچیان برای انتقال احشام به خارج از کشور مطلع شدند.

وی افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و انجام گشت و کمین‌های هدفمند در مناطق صعب‌العبور مرزی، در عملیات‌های غافلگیرانه موفق شدند ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان، ۱۱۴ راس گوسفند و ۸ راس گوساله قاچاق را پیش از خروج از کشور کشف کردند.

وی افزود: قاچاقچیان با سوءاستفاده از شرایط جغرافیایی منطقه و پس از رها کردن احشام، از محل متواری شدند که شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

سرهنگ هنرور در پایان خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش احشام کشف‌شده را ۷۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است و مرزبانان با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، اجازه خروج غیرقانونی احشام و قاچاق دام از مرز‌های کشور را نخواهند داد.