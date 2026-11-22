باشگاه خبرنگاران جوان - تهیه مسکن یکی از مهمترین نیاز‌های افراد جامعه است و آنها در تکاپو و تلاش برای فراهم کردن آن هستند. طرح مسکن ملی یکی از پروژه‌های مهم دولت برای تحقق مالکیت مسکن اقشار مختلف جامعه است که آنها بتوانند با مشکلات کمتری مانند پرداخت اجاره بها مواجه شوند و به رویای خود تحقق ببخشند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما متقاضیان پروژه مسکن ملی نشاط شهرستان شیراز استان فارس از سال ۱۳۹۹ چشم انتظار تحویل مسکن هستند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام بدینوسیله ما جمعی از متقاضیان پروژه مسکن ملی نشاط شهرستان شیراز استان فارس، اعتراض جدی خود را نسبت به عملکرد بنیاد مسکن استان فارس در روند اجرای این پروژه، تأخیر طولانی و غیرقابل‌توجیه در تحویل واحد‌های مسکونی و همچنین مطالبه مبالغ جدید بر مبنای قیمت روز اعلام می‌داریم و از آن رسانه محترم درخواست داریم با ورود به این موضوع، صدای اعتراض و مطالبه‌گری متقاضیان را به گوش مسئولان ذی‌ربط برساند. پرداخت مبالغ مربوط به این پروژه از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و متقاضیان طی سالیان گذشته، مطابق برنامه و مبالغ اعلام‌شده، پرداخت‌های خود را در موعد مقرر انجام داده‌اند. خانواده‌های بسیاری با امید خانه‌دار شدن و با صرف بخش قابل‌توجهی از سرمایه و پس‌انداز زندگی خود، به این طرح اعتماد کرده و مبالغ قابل‌توجهی را برای تأمین مسکن پرداخت کرده‌اند. با وجود گذشت حدود شش سال از آغاز پرداخت‌ها، متأسفانه هنوز واحد‌های مسکونی به متقاضیان تحویل نشده و خانواده‌ها همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. این در حالی است که بنیاد مسکن تاکنون توضیحات شفاف، مستند و قانع‌کننده‌ای درباره علت این تأخیر طولانی، وضعیت واقعی پیشرفت پروژه، نحوه هزینه‌کرد وجوه دریافتی و زمان قطعی تحویل واحد‌ها ارائه نکرده است. اعتراض اصلی و اساسی ما، عدم تحویل واحد‌های مسکونی پس از سال‌ها پرداخت وجه و انتظار است. چرا با وجود گذشت چندین سال، هیچ زمان‌بندی قطعی و قابل اتکایی برای تحویل واحد‌ها اعلام نمی‌شود؟ به عبارت دیگر، متقاضیانی که سال‌ها پیش مبالغ مربوط به ساخت واحد‌های خود را پرداخت کرده‌اند، اکنون با این احتمال مواجه‌اند که برای دریافت همان واحد‌ها ملزم به پرداخت مبالغ بیشتری شوند. لطفا پیگیری کنید.

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