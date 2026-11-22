باشگاه خبرنگاران جوان - هدف قرار گرفتن دو رادار پدافندی سامانه پاتریوت آمریکا در پایگاه‌های الرفاع و عوالی بحرین در عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه، یکی دیگر از تحولات مهم عملیات اخیر علیه مواضع نظامی آمریکا در منطقه است؛ عملیاتی که بنا بر اعلام سپاه، در پاسخ به نقض حریم هوایی ایران و تداوم تجاوزات دشمن آمریکایی انجام شد.

ساعتی پیش بود که روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در عملیات ترکیبی با رمز مبارک «یا‌ام‌البنین (س)» مواضع ارتش آمریکا در دو پایگاه بحرین را هدف آتش موشکی و پهپادی قرار دادند و در جریان این عملیات، ۲ رادار متعلق به سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت مستقر در این پایگاه‌ها را هدف قرار گرفتند.

ضربه به اجزای کلیدی زنجیره دفاع هوایی آمریکا در بحرین

احمد یارمحمدی کارشناس مسائل نظامی گفت که اهمیت این عملیات صرفاً در حمله به ۲ تجهیز نظامی خلاصه نمی‌شود؛ رادار در سامانه پاتریوت، بخش اصلی کشف و رهگیری تهدیدات هوایی است و اطلاعات لازم را برای مقابله با اهداف و هدایت روند درگیری در اختیار مجموعه پدافندی قرار می‌دهد. به همین دلیل، هدف قرار گرفتن رادار‌های این سامانه، ضربه به یکی از اجزای کلیدی زنجیره دفاع هوایی آمریکا محسوب می‌شود.

چرا رادار مهم‌تر از پرتابگر است؟

سامانه پاتریوت برای کشف، رهگیری و مقابله با اهداف هوایی از مجموعه‌ای از تجهیزات به‌هم‌پیوسته استفاده می‌کند که رادار در قلب این مجموعه قرار دارد. رادار با شناسایی اهداف و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به موقعیت آنها، امکان ارزیابی تهدید و واکنش پدافندی را فراهم می‌کند.

یارمحمدی در ادامه تأکید کرد که پاتریوت برخلاف تصور عمومی صرفاً یک پرتابگر موشک نیست؛ سامانه‌ای متشکل از رادار، مرکز کنترل، تجهیزات ارتباطی و موشک‌های رهگیر است که عملکرد آن به هماهنگی میان اجزای مختلف وابسته است. بنابراین، آسیب دیدن رادار اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه این تجهیز در فرآیند کشف و رهگیری اهداف نقش محوری دارد.

چالش همیشگی ارتش آمریکا

یکی از چالش‌های سامانه‌های پدافندی پیشرفته، هزینه بالای تجهیزات و موشک‌های رهگیر و ضرورت حفظ آمادگی عملیاتی آنهاست. در شرایطی که تهدیدات هوایی می‌توانند از ابزار‌های متنوعی استفاده کنند، حفظ پوشش دفاعی مستلزم تجهیزات فعال، شبکه راداری و آمادگی مستمر نیروهاست.

محسن خداداد کارشناس مسائل نظامی نیز درباره این موضوع گفت: هدف قرار گرفتن رادار‌های پاتریوت در بحرین، می‌تواند بر بخشی از توان دفاع هوایی آمریکا در این منطقه اثر بگذارد و بر همین اساس این اقدام مقتدرانه نیرو‌های مسلح کشورمان بسیار حائز اهمیت است.

وی یادآور شد که هدف قرار گرفتن دو رادار پاتریوت در بحرین، در کنار پیام هشدار صریح سپاه درباره خطوط قرمز دفاعی ایران، بار دیگر نشان می‌دهد که حضور و استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه، آنها را از تبعات تجاوز به ایران مصون نخواهد کرد.

این اظهارات در حالی است که سپاه پاسداران نیز در پیام خود تأکید کرد که نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران از سوی هیچ کشور یا نیروی متجاوزی بدون پاسخ سخت و قاطع باقی نخواهد ماند؛ پیامی که نشان‌دهنده تداوم راهبرد پاسخ به تجاوز و تحمیل هزینه به نیرو‌های متجاوز در منطقه است.

منبع: فارس