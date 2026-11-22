باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - الکسی لیخاچف، رئیس شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه (روس‌اتم) اعلام کرد همکاری هسته‌ای روسیه و ایران و پروژه نیروگاه اتمی بوشهر در جریان حملات نظامی آمریکا و اسرائیل در برابر فشار‌ها مقاومت کرده است.

لیخاچف در گفت‌و‌گو با خبرگزاری روسی «وستی» گفت: پروژه نیروگاه اتمی بوشهر در جریان حملات نظامی، آزمون سختی از استقامت را پشت سر گذاشت و نشان داد دوستی روسیه و ایران می‌تواند در برابر هرگونه فشار خارجی دوام بیاورد.

وی افزود: ما هرگز تردیدی نداشته‌ایم که این پروژه همچنان در اولویت باقی خواهد ماند.

منبع: بریکینگ نیوز