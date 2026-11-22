باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی خزایی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره کمبود معلم و برگزار نشدن آزمون استخدامی گفت: در کمیسیون آموزش و فراکسیون فرهنگیان پیگیر این موضوعات بودیم و وزارت آموزش و پرورش قول داده بود که مشکلات و مسائل همکاران فرهنگی برطرف شود.

نماینده مردم ورامین ، پیشوا و قرچک در مجلس اظهار کرد: با توجه به تنوع وضعیت استخدامی و نوع خدمت همکاران فرهنگی، متأسفانه برخی از این عزیزان همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

این نماینده مجلس می‌گوید وزارت آموزش‌وپرورش در سال جاری موفق شد وضعیت استخدامی بخشی از همکاران حق‌التدریس را تعیین تکلیف کند و زمینه تبدیل وضعیت آنان به قرارداد کار معین را فراهم کند، اما همچنان گروهی دیگر از همکاران فرهنگی باقی مانده‌اند که مشکلاتشان حل‌وفصل نشده و وضعیت شغلی آن‌ها مشخص نیست.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: در کنار این مسائل، موضوع معیشت فرهنگیان عزیز نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. متأسفانه شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی، زندگی بسیاری از معلمان را با دشواری مواجه کرده است. علاوه بر این، برخی از گروه‌هایی که در حال حاضر در کسوت معلمی مشغول خدمت هستند نیز با مشکلات و مطالباتی روبه‌رو هستند که وزارت آموزش‌وپرورش وعده پیگیری و حل آن‌ها را داده است. در این زمینه نیز مذاکرات و گفت‌وگوهای مفصلی انجام داده‌ایم و امیدواریم به نتایج مطلوبی برسیم و به محض مشخص شدن نتایج، حتماً آن‌ها را به اطلاع شما خواهم رساند.

خزایی گفت: نکته اصلی و تأکید بنده این است که وزارت آموزش‌وپرورش باید با برنامه‌ریزی و عزمی جدی، تکلیف تمامی همکاران فرهنگی را به‌صورت یک‌باره و قطعی مشخص کند تا این مسائل همچنان انباشته نشوند و به شکل فرسایشی، آسیب بیشتری به نظام آموزشی و پرورشی و مجموعه تعلیم و تربیت کشور وارد نکنند.

نماینده مردم ورامین ، پیشوا و قرچک در مجلس تصریح کرد: تمامی نمایندگان مجلس بر ضرورت افزایش حقوق فرهنگیان اتفاق‌نظر دارند. اگر به نطق‌ها و تذکرات نمایندگان توجه کرده باشید، بارها بر این موضوع تأکید شده است. اعتقاد ما بر این است که اگر خواهان پیشرفت نظام آموزش‌وپرورش کشور و ساختن آینده‌ای روشن برای ایران هستیم، باید شرایط معیشتی معلمان، حقوق و مزایای آنان در سطح مطلوبی قرار گیرد تا این قشر فرهیخته بتوانند با آرامش خاطر و انگیزه بیشتر، وظیفه خطیر تربیت و پرورش دانش‌آموزان را به بهترین شکل ممکن انجام دهند؛ چراکه همین دانش‌آموزان، آینده‌سازان کشور خواهند بود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: در همین راستا، مذاکرات متعددی با سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت آموزش‌وپرورش داشته‌ایم. به نظر می‌رسد حل این مسائل نیازمند عزم جدی دولت و هماهنگی مؤثر میان این دستگاه‌هاست. معتقدم اگر دولت در این زمینه اراده و عزم لازم را به کار نگیرد و دستگاه‌های مسئول برای حل این مشکلات به توافق و اقدام عملی نرسند، ممکن است در آینده شاهد آسیب‌های جدی‌تری به نظام آموزش‌وپرورش کشور باشیم.

خزایی تاکید کرد: ما در کمیسیون آموزش و فراکسیون فرهنگیان، هرگز این مطالبات و مسائل را رها نخواهیم کرد و با جدیت پیگیر تحقق حقوق و مطالبات فرهنگیان عزیز خواهیم بود.