باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محمد امیرحسینی - حسین ظفری، سخنگوی شورای آرد و نان کشور در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر اینکه قیمت نان در نانوایی‌های یارانه‌ای افزایش نیافته است، گفت: تیره‌تر شدن رنگ نان لزوماً به معنای کاهش کیفیت نیست، بلکه می‌تواند ناشی از افزایش میزان سبوس و مواد مغذی آن باشد.

حسین ظفری درباره گلایه‌های مردم از افزایش قیمت و کاهش کیفیت نان اظهار کرد: در نانوایی‌های یارانه‌ای نه قیمت نان افزایش پیدا کرده و نه سهمیه‌بندی اعمال شده است. برخی افراد تیره‌تر شدن رنگ نان را نشانه کاهش کیفیت می‌دانند، در حالی که این برداشت لزوماً درست نیست.

وی افزود: تیره‌تر شدن رنگ نان می‌تواند به معنای افزایش میزان سبوس آن باشد؛ سبوسی که برای سلامت بدن و تأمین مواد مغذی مورد نیاز جامعه اهمیت دارد. در حال حاضر برخی افراد مجبورند سبوس را به‌صورت جداگانه خریداری و به غذا یا نان خود اضافه کنند، در حالی که وجود سبوس در نان می‌تواند به افزایش ارزش غذایی آن کمک کند.

ظفری درباره تغییرات قیمت نان در نانوایی‌های آزادپز نیز گفت: با توجه به شرایط موجود، طی یکی دو ماه گذشته درخواست‌های مختلفی برای افزایش قیمت نان در نانوایی‌های آزادپز مطرح شده است، اما باید توجه داشت که وضعیت نانوایی‌های آزادپز با نانوایی‌های یارانه‌ای متفاوت است.

سخنگوی شورای آرد و نان کشور تأکید کرد: در نانوایی‌هایی که دولت به آنها یارانه پرداخت می‌کند، هدف این است که نان ارزان و آسان در اختیار مردم قرار بگیرد؛ بنابراین در این نانوایی‌ها نه افزایش قیمت اتفاق افتاده و نه سهمیه‌بندی اعمال شده است.

خرید نان اتباع غیرمجاز با کارت بانکی ایرانیان

وی در ادامه درباره میزان مصرف نان توسط اتباع خارجی و نحوه محاسبه آن بیان کرد: اتباع خارجی در کشور به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه نخست اتباعی هستند که مراحل قانونی حضور در کشور را طی کرده‌اند و مجاز محسوب می‌شوند. این افراد کارت و حساب بانکی دارند و خرید‌های آنها از طریق سامانه نانینو رصد و میزان خریدشان مشخص می‌شود.

ظفری ادامه داد:، اما اتباعی که حضور غیرمجاز در کشور دارند، طی ماه‌های گذشته در برخی مناطق با استفاده از کارت هدیه یا کارت بانکی افراد ایرانی اقدام به خرید نان می‌کردند. خرید‌هایی که هویت خریدار در آنها مشخص نبود، حدود یک ماه است که مسدود شده و دیگر امکان انجام این نوع تراکنش‌ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از خرید نان توسط اتباع از طریق کارت بانکی کارفرمایان یا سایر شهروندان ایرانی انجام می‌شود، تصریح کرد: توصیه می‌کنیم مردم کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند تا امکان مدیریت و اختصاص سهمیه مشخص برای این حوزه فراهم شود.

شناسایی ۶۷ هزار نفر با مصرف بیش از ۱۰۰ کیلوگرم نان در ماه

سخنگوی شورای آرد و نان کشور درباره اقدامات انجام‌شده برای برخورد با مصرف‌کنندگان غیرمتعارف نان گفت: در کشور روزانه حدود ۱۱ میلیون تراکنش خرید نان انجام می‌شود. در بررسی تراکنش‌های ماه‌های گذشته، افرادی شناسایی شده‌اند که میزان خرید و مصرف آرد آنها بسیار بالا بوده است.

وی افزود: در این بررسی‌ها افرادی شناسایی شده‌اند که در یک ماه حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد مصرف کرده‌اند و در مواردی نیز میزان مصرف طی ۱۰ ماه به حدود ۱۰.۵ تن رسیده است.

ظفری با اشاره به شناسایی حدود ۸۰ هزار کد ملی و فرد در این زمینه اظهار کرد: از میان این افراد، حدود ۶۷ هزار نفر بیش از ۱۰۰ کیلوگرم در هر ماه مصرف نان داشته‌اند. اطلاعات و کد ملی این افراد به تفکیک استان استخراج شده و با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، برخورد قانونی با آنها در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر برخورد قانونی، برای این افراد در خرید نان، قیمت تمام‌شده ملاک عمل قرار خواهد گرفت تا زمانی که رفتار مصرفی آنها اصلاح شود.

سخنگوی شورای آرد و نان کشور در پایان تأکید کرد: اقدامات نظارتی و اصلاح الگوی مصرف صرفاً متوجه افراد دارای مصرف غیرمتعارف است و سایر مردم نباید نگران باشند؛ چراکه این طرح تأثیری بر سهمیه و قیمت نان آنها ندارد و قرار نیست برای عموم مردم سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت نان در نانوایی‌های یارانه‌ای اعمال شود.