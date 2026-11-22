باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از سال ۲۰۲۵ تاکنون چندین بار درخواست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای برقراری تماس را رد کرده است.

به گفته افرادی که از این موضوع اطلاع دارند، این درخواست‌ها دست‌کم شامل یک تماس تلفنی و ارسال دو نامه بوده است. منابع مذکور همچنین گفتند ترامپ امیدوار بود در جریان سفر خود به چین در اوایل هفته جاری با کیم دیدار کند، اما رهبر کره شمالی «شرایطی تعیین کرد که آمریکا نمی‌توانست بپذیرد».

بر اساس این گزارش، مقام‌های دولت آمریکا راهکار‌هایی را برای فراهم کردن زمینه دیدار احتمالی ترامپ و کیم بررسی کرده بودند؛ از جمله گشایش دفاتر رابط آمریکا در کره شمالی، پایان رسمی جنگ کره و انتشار بیانیه‌ای که در آن دیگر بر خلع سلاح هسته‌ای پیونگ‌یانگ تأکید نشود و صرفاً محدودسازی برنامه هسته‌ای این کشور مورد مطالبه قرار گیرد.

با این حال، یک مقام ناشناس آمریکایی به این روزنامه گفت که دولت ترامپ تاکنون هیچ اقدامی برای سازمان‌دهی چنین دیداری انجام نداده است.

منبع: بریکینگ د نیوز