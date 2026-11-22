باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی -زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی، گفت: براساس خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی و با عبور موج ضعیف و کم‌دامنه از فراز میانی جو استان، امروز و فردا در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد در برخی نقاط غرب استان وزش تندباد و گرد و خاک قابل پیش‌بینی است.

او افزود: از نظر دمایی نیز ادامه روند افزایشی دمای هوا تا صبح فردا مورد انتظار است.

زارعی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته، سربیشه با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس خنک‌ترین و بندان و دهسلم با بیشینه دمای ۳۰ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقاط استان گزارش شدند.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تصریح کرد: تغییرات دمایی در مرکز استان بین ۵ تا ۲۲ درجه سلسیوس ثبت شده است.