باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه روز شنبه اعلام کرد جنگ علیه ایران فشار اقتصادی فزاینده‌ای بر بسیاری از کشور‌ها وارد کرده و به سمت پیامد‌های بسیار ویرانگر پیش می‌رود.

وی در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی «تی‌جی‌آرتی خبر» گفت تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلح همچنان ادامه دارد و آنکارا هر کاری بتواند برای کمک به این روند انجام می‌دهد.

فیدان همچنین درباره نشست سه‌جانبه اخیر سران آمریکا، چین و روسیه اظهار داشت چنین رایزنی‌هایی می‌تواند به همگرایی منافع منجر شود، اما نسبت به دستیابی به نتایج قابل‌توجه از آن ابراز تردید کرد.

وزیر خارجه ترکیه مقایسه این نشست با کنفرانس یالتا در سال ۱۹۴۵ میان آمریکا، انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی را نیز «اغراق‌آمیز» دانست.

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