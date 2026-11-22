\n\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0631\u0648\u06cc\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u0641\u0631\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627 \u062a\u06a9\u06cc\u0647 \u0628\u0631 \u0647\u0646\u0631 \u062f\u0633\u062a \u0632\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0627\u0631\u0686\u0647\u200c\u0628\u0627\u0641\u06cc \u0633\u0646\u062a\u06cc\u060c \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0645\u0646\u0633\u0648\u062c\u0627\u062a \u0648 \u062d\u0641\u0638 \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u0646\u0633\u0627\u062c\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n