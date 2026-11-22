باشگاه خبرنگاران جوان - زمین در منطقه استوا با سرعتی حدود ۱۶۷۰ کیلومتر بر ساعت به دور محور خود می‌چرخد. این حرکت که تقریبا هر ۲۴ ساعت یک بار کامل می‌شود، عامل اصلی شکل‌گیری چرخه شب و روز است. اما اگر این چرخش روزی متوقف شود، سیاره ما چه شکلی خواهد شد؟

نیمی از زمین در روز، نیمی دیگر در شب

اگر زمین به تدریج از چرخش بازبایستد، یک سمت آن برای مدتی طولانی رو به خورشید باقی می‌ماند و سمت دیگر در تاریکی فرو می‌رود. در نتیجه، مناطق روشن برای ماه‌ها نور خورشید دریافت می‌کنند و دمای آنها به شدت افزایش می‌یابد. رودخانه‌ها و دریاچه‌ها ممکن است خشک شوند و بخش‌هایی از خشکی به بیابان‌های بسیار داغ تبدیل شوند.

در سمت تاریک، شرایط کاملا برعکس خواهد بود. نبود نور خورشید باعث افت شدید دما و یخ‌زدن منابع آبی می‌شود. در چنین شرایطی، نوار باریکی میان دو منطقه گرم و سرد می‌تواند به یکی از معدود مناطق قابل سکونت تبدیل شود جایی که خورشید همیشه نزدیک افق دیده می‌شود و منظره‌ای شبیه غروب یا طلوع بی‌پایان دارد.

طوفان‌هایی که ممکن است هرگز تمام نشوند

اختلاف شدید دما میان دو سمت زمین، جریان‌های جوی بسیار قدرتمندی ایجاد می‌کند. هوای گرم از مناطق روشن به سمت مناطق سرد حرکت می‌کند و هوای سرد نیز برای جایگزینی آن به سمت دیگر جریان می‌یابد.

این جابه‌جایی مداوم می‌تواند باد‌های بسیار شدیدی به وجود بیاورد و الگو‌های آب‌وهوایی زمین را کاملا تغییر دهد. در چنین جهانی، دیگر خبری از چرخه معمول فصل‌ها و الگو‌های آشنای باد و باران نخواهد بود.

حیوانات و گیاهان با بحران روبه‌رو می‌شوند

بسیاری از موجودات زنده برای فعالیت‌های روزانه خود به چرخه منظم روشنایی و تاریکی وابسته‌اند. برای مثال، خفاش‌ها، جغد‌ها و بسیاری از حشرات در شب فعال هستند، در حالی که برخی پرندگان مهاجر از موقعیت خورشید برای جهت‌یابی استفاده می‌کنند.

گیاهان نیز برای رشد به نور و تاریکی نیاز دارند و بعضی از آنها تنها در ساعات مشخصی از شبانه‌روز گل می‌دهند. انسان‌ها هم ساعت زیستی داخلی دارند که زمان خواب و بیداری را تنظیم می‌کند. از بین رفتن چرخه منظم شب و روز می‌تواند این سازوکار‌ها را مختل کند و زندگی بسیاری از گونه‌ها را با چالش جدی روبه‌رو سازد.

میدان مغناطیسی زمین

توقف چرخش زمین می‌تواند فناوری‌های فضایی و زیرساخت‌های ارتباطی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بسیاری از ماهواره‌های مورد استفاده برای ارتباطات، موقعیت‌یابی و پیش‌بینی آب‌وهوا برای شرایط کنونی زمین طراحی شده‌اند. در صورت تغییر اساسی حرکت سیاره، مهندسان باید بخش‌هایی از این سامانه‌ها را بازطراحی کنند.

موضوع مهم‌تر، میدان مغناطیسی زمین است. در اعماق سیاره، آهن مذاب در هسته خارجی حرکت می‌کند و به کمک فرایندی به نام دیناموی زمین، میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود. این میدان مانند سپری نامرئی، زمین را در برابر بخشی از ذرات باردار و پرانرژی خورشیدی محافظت می‌کند.

چرخش زمین در عملکرد این سازوکار نقش مهمی دارد. اگر سیاره متوقف شود، میدان مغناطیسی ممکن است در گذر زمان تغییر کند یا ضعیف‌تر شود. البته دانشمندان هنوز نمی‌دانند در چنین شرایط فرضی دقیقا چه اتفاقی برای آن رخ خواهد داد.

آیا زمین واقعا ممکن است از چرخش بایستد؟

خوشبختانه چنین اتفاقی در آینده قابل پیش‌بینی رخ نخواهد داد. زمین به دلیل برهم‌کنش گرانشی با ماه به تدریج کندتر می‌شود، اما سرعت این تغییر بسیار ناچیز است. بنابراین، با وجود اینکه زمین واقعا در حال کند شدن است، توقف چرخش آن در آینده نزدیک هیچ تهدیدی برای زندگی روی سیاره ما محسوب نمی‌شود.

منبع: خبرآنلاین