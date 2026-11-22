باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اطلاعیه دبیرخانه کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای خوزستان، این تصمیمات در پی تشکیل نشست کارگروه و با هدف کنترل آلودگی هوا و پیشگیری از تشدید آن اتخاذ شده است.

بر اساس این مصوبات، انجام فعالیت‌های ورزشی و سایر فعالیت‌های بدنی در فضای باز مدارس و مراکز آموزشی در روز یکشنبه اول آذرماه ممنوع است و مدیران مدارس موظف‌اند با کاهش حضور دانش‌آموزان در فضای باز و محدود کردن فعالیت‌های بدنی، اقدامات پیشگیرانه را اجرا کنند.

همچنین تمامی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، کشت و صنعت کارون و سایر شرکت‌ها موظف‌اند تا پایان روز چهارشنبه چهارم آذرماه از سوزاندن مزارع خودداری کنند.

هرگونه آتش زدن مزارع کشاورزی، به‌ویژه بقایای شلتوک، در سطح استان نیز ممنوع اعلام شده و سازمان جهاد کشاورزی خوزستان موظف است نظارت بر مزارع را تشدید و در صورت مشاهده آتش‌سوزی ناشی از اقدام کشاورزان، متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند.

در این اطلاعیه از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار خواسته شده است توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی را با جدیت رعایت کنند.

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و سایر دانشکده‌های علوم پزشکی استان نیز موظف‌اند توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی در مواجهه با آلودگی هوا را از طریق صداوسیمای مرکز خوزستان، خبرگزاری‌های استانی و روابط عمومی استانداری اطلاع‌رسانی کنند.

بر اساس دیگر مصوبات این کارگروه، از تردد خودرو‌های شخصی، عمومی و دولتی فاقد برچسب معاینه فنی معتبر در سطح شهر‌ها جلوگیری می‌شود و عوامل راهنمایی و رانندگی موظف‌اند این خودرو‌ها را متوقف و اعمال قانون کنند.

همچنین تمامی واحد‌های صنعتی و نفتی در شهر‌های مورد اشاره موظف‌اند تا پایان روز چهارشنبه چهارم آذرماه اقدامات لازم را برای کنترل و جلوگیری از تشدید آلودگی هوا انجام دهند.

شهرداری‌های استان نیز مکلف شده‌اند فعالیت‌های عمرانی آلاینده از جمله خاک‌برداری و خاک‌ریزی در مناطق شهری را متوقف کنند و با پایش مستمر، از سوزاندن زباله، شاخ‌وبرگ درختان، ضایعات و لاستیک‌های فرسوده جلوگیری کنند.

در این اطلاعیه همچنین بر اقدام فوری برای اطفای هرگونه آتش‌سوزی و جلوگیری از انتشار دود تاکید شده است.

دبیرخانه کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای خوزستان از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های بهداشتی و همکاری در اجرای مصوبات، در کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت عمومی مشارکت کنند.