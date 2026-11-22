باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کرستن گیلیبرند، سناتور دموکرات ایالت نیویورک، خواستار بررسی دقیق نحوه استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران شد و نسبت به پیامد‌های مرگبار خطا‌های احتمالی این فناوری در شناسایی اهداف هشدار داد.

به گزارش الجزیره، گیلیبرند با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت انسانی بر سامانه‌های تسلیحاتی مجهز به هوش مصنوعی گفت کمیته‌های نیرو‌های مسلح و اطلاعاتی سنای آمریکا باید قابلیت‌های این سامانه‌ها و میزان نظارت انسان بر عملکرد آنها را بررسی کنند.

وی هشدار داد اتکای بی‌ضابطه به هوش مصنوعی ممکن است به هدف قرار گرفتن غیرنظامیان منجر شود و تأکید کرد نباید به بهانه سرعت بخشیدن به عملیات نظامی، جان انسان‌ها به خطر بیفتد.

این سناتور آمریکایی گفت در حال حاضر شواهدی در اختیار ندارد که نشان دهد هوش مصنوعی در فرایند هدف‌گیری جنگ علیه ایران نقش داشته است، اما خواستار شفاف‌سازی قطعی در این زمینه شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در نخستین ساعات آغاز جنگ، حمله به مدرسه دخترانه‌ای در جنوب ایران به کشته شدن بیش از ۱۷۰ نفر، عمدتاً دانش‌آموزان دختر، منجر شد. به گزارش الجزیره، آمریکا و اسرائیل مسئولیت این حمله را رد کرده‌اند، اما شواهد مطرح‌شده درباره نقش آمریکا در این واقعه، ضرورت پاسخ‌گویی و بررسی مستقل ابعاد آن را افزایش داده است.

منبع: الجزیره