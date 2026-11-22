باشگاه خبرنگاران جوان - تنگه هرمز شامگاه جمعه و بامداد شنبه شاهد موج تازه‌ای از انفجار در نفتکش‌ها بود؛ رویداد‌هایی که هم‌زمان با گزارش‌های غیررسمی از رویارویی گسترده با نیرو‌های امریکایی رخ داد. افزایش برخورد‌های نظامی، آتش‌گرفتن شناور‌ها و کاهش تردد نفتکش‌ها نشان می‌دهد تلاش واشینگتن برای بازگرداندن امنیت به این آبراه، نه‌تنها به نتیجه نرسیده، بلکه هزینه‌های نظامی و اقتصادی فزاینده‌ای به امریکا تحمیل کرده است.

در کمتر از ۲۴ ساعت منتهی به غروب دیروز دست‌کم سه گزارش از حمله به نفتکش‌ها در محدوده تنگه هرمز منتشر شد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد شامگاه جمعه یک نفتکش در هشت مایل دریایی شمال خصب عمان، هنگام خروج از تنگه، با اصابت یک پرتابه ناشناس در قسمت جلویی کشتی دچار آتش‌سوزی شد. صبح شنبه نیز این مرکز از اصابت پرتابه به دو نفتکش دیگر، یکی در قسمت عقب و دیگری در موتورخانه، خبر داد. در هیچ‌یک از این دو حادثه صبحگاهی تلفات جانی گزارش نشده است. رویترز نیز وقوع هر سه حادثه را تأیید کرده است.

روایت ایران از تحولات جمعه شب، فراتر از حملات پراکنده به نفتکش‌هاست. یک مقام مسئول نظامی در جنوب کشور، در گفت‌و‌گو با صداوسیما، شبانه‌روز جمعه تا شنبه را یکی از شدید‌ترین و متنوع‌ترین تقابل‌های نظامی ایران در تنگه هرمز توصیف کرده است. به گفته او، سناریو‌های سنتکام برای برهم‌زدن نظام کنترلی ایران خنثی شده و طرح عبور کاروانی نفتکش‌ها با پشتیبانی هوایی و دریایی امریکا شکست خورده است.

این مقام همچنین از استقرار گسترده واحد‌های رصد دریایی و هوایی و اجرای عملیات چندلایه در امتداد سواحل ایران خبر داده است. گزارش‌های بین‌المللی هم، وقوع موج تازه حملات به شناور‌ها را تأیید می‌کنند. افزایش دامنه و شمار حوادث دریایی در روز‌های اخیر، تصویری از دشواری مأموریت امریکا برای تأمین امنیت این آبراه ارائه می‌دهد. به گزارش ABC، مرکز UKMTO در اکتبر ۳۱ حمله را در محدوده هرمز و آب‌های اطراف آن ثبت کرده و تا ۱۸ نوامبر نیز حدود ۱۹ حمله دیگر گزارش شده است؛ سطحی که از ابتدای جنگ بی‌سابقه بوده است.

ابعاد این وضعیت را می‌توان در آمار تردد نفتکش‌ها مشاهده کرد. فایننشال‌تایمز با استناد به داده‌های کپلر گزارش داده که جریان نفت از تنگه در هفته دوم نوامبر تقریباً نصف هفته نخست شده است. گزارش هفتگی UKMTO نیز نشان می‌دهد تردد کشتی‌ها همچنان حدود ۶۵ درصد پایین‌تر از سطح پیش از جنگ است. به این ترتیب، حتی حضور گسترده نظامی امریکا نیز نتوانسته جریان عادی کشتیرانی را احیا کند.

این وضعیت برای نیروی دریایی امریکا، هزینه‌های سنگینی دارد. هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی امریکا، چهار‌شنبه شب در جلسه تأیید صلاحیت خود در مجلس سنا اذعان کرد که جنگ با ایران، ظرفیت ناوگان را «تحت فشار شدید» (فراتر از حد توان) قرار داده است: «باز هم تأکید می‌کنم، می‌دانم که این جنگ فشار سنگینی بر نیروی دریایی ما وارد کرده است.»

او از طولانی‌شدن مأموریت ناو‌ها و افزایش فشار بر نیرو‌های مستقر در منطقه سخن گفت. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در همین جلسه، برخی مأموریت‌ها به ۱۰ تا ۱۱ ماه رسیده‌اند؛ در حالی که دوره معمول اعزام ناو‌ها حدود هفت ماه است. ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن نیز ۲۶۵ روز را در دریا سپری کرده است.

ریچارد بلومنتال، سناتور ایالت کنتیکت در مجلس سنای ایالات متحده امریکا خطاب به کائو گفت: «در پی جنگ با ایران، جهان ناامن‌تر شده است.» او گفته که «ما شاهد افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، از دست رفتن جان انسان‌ها و تلفات بوده‌ایم. روابط ما با متحدانمان نیز در نتیجه این جنگ رو به وخامت گذاشته است. در واقع، در دوران تصدی شما، نیروی دریایی فراتر از حد پایدار توان خود تحت فشار قرار گرفته و وضعیت ناوگان، نسبت به زمانی که شما و این رئیس‌جمهور کار خود را آغاز کردید، بدتر شده است.»

هزینه‌ها فقط به فرسودگی عملیاتی محدود نیست. الیسا اسلاتکین، سناتور دموکرات، هزینه جنگ را حدود ۲۶۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. افزایش هزینه بیمه، تعمیر شناور‌ها و تأمین امنیت مسیر نیز فشار اقتصادی این تقابل را به صنعت کشتیرانی و مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند.

البته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، همچنان از کنترل کامل امریکا بر تنگه سخن می‌گوید، اما واقعیت میدانی تصویر پیچیده‌تری دارد: نفتکش‌ها همچنان هدف قرار می‌گیرند، جریان انرژی محدود مانده و ناوگان امریکا زیر فشار مأموریتی طولانی و پرهزینه قرار گرفته است. هرمز به صحنه آزمونی تبدیل شده که در آن برتری نظامی امریکا الزاماً به معنای توانایی تأمین امنیت نیست؛ نشانه ورود جنگ به مرحله‌ای فرسایشی و پرهزینه نمایان است.

منبع: روزنامه جوان