باشگاه خبرنگاران جوان - روانان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، گفت: برنامه‌ای جامع برای تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی و پیشگیری از زنده‌گیری، خرید و فروش و جابه‌جایی غیرمجاز پرندگان وحشی در سطح استان اجرا می‌شود.

او افزود: خرید و فروش، زنده‌گیری و جابه‌جایی غیرمجاز پرندگان وحشی علاوه بر آسیب جدی به جمعیت حیات‌وحش و برهم زدن تعادل اکولوژیک زیستگاه‌های طبیعی، می‌تواند زمینه‌ساز انتقال و انتشار بیماری‌های خطرناکی از جمله آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان شود.

روانان بیان کرد: در همین راستا، مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی و نظارتی با همکاری دستگاه‌های مسئول در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست استان و شهرستان‌ها قرار گرفته است تا از تخلفات مرتبط با زنده‌گیری، عرضه، خرید و فروش و حمل غیرمجاز پرندگان وحشی پیشگیری شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی تصریح کرد: آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی از محور‌های اصلی این برنامه است و استفاده از ظرفیت رسانه‌های استانی، فضای مجازی و تشکل‌های زیست‌محیطی برای آگاه‌سازی شهروندان درباره پیامد‌های زیست‌محیطی و بهداشتی خرید و نگهداری پرندگان وحشی پیش‌بینی شده است.

او ادامه داد: از دوستداران محیط زیست و حیات‌وحش انتظار می‌رود از خرید و جابه‌جایی این گونه‌ها خودداری کنند.

روانان گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه زنده‌گیری، عرضه یا خرید و فروش غیرمجاز پرندگان وحشی، موضوع را از طریق سامانه ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ یا مراجعه به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست و پاسگاه محیط‌بانی گزارش کنند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان بیان کرد: هماهنگی مستمر با دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه عوامل انتظامی و پلیس، شهرداری‌ها و دستگاه‌های نظارتی، برای کنترل مراکز و بازار‌های عرضه پرندگان و پیشگیری از بروز و انتشار بیماری‌های احتمالی دنبال می‌شود.

او افزود: افزایش گشت‌های کنترلی و نظارتی در مراکز عرضه پرندگان، حاشیه تالاب‌ها، آبگیرها، زیستگاه‌های طبیعی و سایر نقاط مستعد خرید و فروش غیرمجاز پرندگان وحشی از دیگر اقدامات اجرایی این برنامه است.

روانان تصریح کرد: کنترل مبادی ورودی و خروجی استان، مسیر‌های حمل‌ونقل و نقاط احتمالی انتقال پرندگان با همکاری دستگاه‌های مسئول تشدید می‌شود تا از هرگونه جابه‌جایی غیرقانونی گونه‌های حیات‌وحش جلوگیری شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ادامه داد: نظارت بر عملکرد شهرستان‌ها و حضور مؤثر نیرو‌های حفاظتی در نقاط اولویت‌دار نیز ضروری است.

او خاطرنشان کرد: شناسایی عوامل شکار، زنده‌گیری، عرضه، خرید و فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز پرندگان وحشی و برخورد قانونی با متخلفان در چارچوب ضوابط و مقررات به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

روانان تأکید کرد: حفاظت از پرندگان وحشی تنها بر عهده دستگاه‌های متولی نیست و همراهی مردم در خودداری از خرید این گونه‌ها و گزارش تخلفات، نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از تنوع زیستی، حفظ سلامت محیط زیست و پیشگیری از تهدیدات بهداشتی دارد.

منبع: روابط عمومی محیط زیست خراسان جنوبی