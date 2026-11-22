باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، بار دیگر تأکید کرد که عملیات این نیرو‌ها صرفاً تأسیسات نفتی و نظامی عربستان سعودی را هدف قرار می‌دهد و این نظام سعودی است که به گفته او، مکه مکرمه را تهدید می‌کند.

سرتیپ سریع در واکنش به آنچه «ادعا‌های بی‌اساس عربستان» خواند، در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد: «هیچ خطری مکه مکرمه را تهدید نمی‌کند، مگر از سوی نظام جنایتکار آل‌سعود.»

وی افزود: «ملت یمن، مکه مکرمه و تمامی مقدسات اسلامی را مقدس می‌شمارد.»

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن همچنین تأکید کرد که آنچه دشمن سعودی درباره وجود خطر در منطقه مکه مکرمه تبلیغ می‌کند، «بهتانی بزرگ» است.

سریع در پایان خاطرنشان کرد که عملیات یمن صرفاً بر «هدف قرار دادن تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی» عربستان متمرکز است.

منبع: المسیره