باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - آیین اختتامیه بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت شامگاه شنبه ۳۰ آبان در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد معرفی شدند. این جشنواره که از ۳۰ شهریور آغاز شده بود، پس از دو ماه با تجلیل از هنرمندان و معرفی آثار برگزیده به کار خود پایان داد.

مراسم با پخش سرود ملی، تلاوت قرآن کریم و نمایش تیزر جشنواره آغاز شد. اجرای برنامه را رسالت بوذری برعهده داشت و در ادامه، کلیپی از سخنان رهبر شهید درباره تئاتر به نمایش درآمد. مجری مراسم همچنین یاد شهدای انقلاب و جنگ، از جمله شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و ناو دنا را گرامی داشت.

محمد کاظم‌تبار، دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، در این مراسم با اشاره به شرایط دشوار برگزاری این دوره گفت: «شهادت آقامان بر ذهن و قلب عوامل اثر گذاشته بود، اما جشنواره از ۳۰ شهریور تا ۳۰ آبان به سرانجام رسید.» او برگزاری این رویداد را حاصل تلاش هنرمندان و همراهی مجموعه‌های مختلف دانست و از عوامل اجرایی و پشتیبانان جشنواره قدردانی کرد. کاظم‌تبار همچنین از زنده‌یاد کوروش زارعی یاد کرد و این دوره را جشن تئاتر انقلاب اسلامی و ایران‌دوستی توصیف کرد.

در بخش بین‌الملل، از عبدالحسن نوری عباس العاتی، نویسنده و کارگردان نمایش «هش» از عراق، و بازیگران این اثر شامل طالب علی جاسم سلمان (طالب العبیدی)، حسام علی صابر موسوی (سید حسام الموسوی)، محمدباقر حسین القرانی (محمد کشکولی)، منتظر احمد جاسم (منتظر احمد المسافر) و ابوالحسن ریاحی عوود معارث (ابوالحسن شمری) تجلیل شد.

در بخش دیگری از مراسم، فاطمه راد مونولوگی درباره معلم مدرسه شجره طیبه میناب اجرا کرد و از خانواده حجت‌الاسلام شهید استاد، به پاس حمایت‌های او از تئاتر مقاومت و همراهی با برگزاری دوره نوزدهم جشنواره، قدردانی شد.

حسین طائب، از سخنرانان این مراسم، با تأکید بر نقش هنر در ثبت و ماندگاری روایت مقاومت گفت: «هنر باید روایت مقاومت را ماندگار کند.» او با اشاره به اینکه مقاومت در بازه زمانی کوتاهی رخ می‌دهد، اما هزینه انسانی زیادی به همراه دارد، بر ضرورت ثبت این رویدادها در قالب‌هایی مانند داستان، مستند، سینما و تئاتر تأکید کرد. طائب همچنین توسعه تئاتر در شهرهای مختلف، شناسایی استعدادها، آموزش هنرمندان و حمایت از اقتصاد تئاتر را از ضرورت‌های این حوزه دانست.

در ادامه، از انوش معظمی به پاس فعالیت‌های هنری، نگارش نمایشنامه «آتش و الماس» و اجرای آثار نمایشی در تجمعات شبانه و میدان‌ها تجلیل شد. معظمی در این مراسم با اشاره به مسئولیت هنرمندان در عرصه فرهنگ، خود را «سرباز فرهنگی» خواند. همچنین از محمدرضا آریانفر، نمایشنامه‌نویس، به پاس سال‌ها فعالیت در حوزه تئاتر دفاع مقدس قدردانی شد.

برگزیدگان بخش نمایشنامه‌نویسی

در بخش نمایشنامه‌نویسی کودک و نوجوان، علیرضا دهقانی برای «بعد از نخل ما» و ماندانا عقبری برای «آن عزیز هزار ساله» لوح تقدیر دریافت کردند و تندیس و دیپلم افتخار این بخش به نسرین احمدخانی برای نمایشنامه «مین/آ/ب» رسید.

در بخش زندگی‌نامه و پرتره، مهدی باجلان برای «آخرین تماس» و کوروش سلمانی دهبارز برای «ظهور پوتین» شایسته دریافت لوح تقدیر شناخته شدند. وحید درویشی نیز برای نمایشنامه «به نام من گناه کن» تندیس و دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد.

در بخش جایزه ایران، لوح تقدیر و مدالیوم به مجید کاظم‌زاده مژدهی برای «آذر و تیر» اهدا شد و عباس جانفدا برای «فلوکسی تاید» دیپلم افتخار و مدالیوم گرفت.

برگزیدگان بخش سردار آسمانی

در بخش طرح و ایده، آدینه رحیم‌نژاد برای «شیرک منهای دو» و علیرضا شمس برای «پایان سکوت کاشی‌ها» لوح تقدیر دریافت کردند و مینا اخوان برای «ناو دنا» تندیس و دیپلم افتخار را به دست آورد.

در بخش موسیقی، علی خاتمی برای موسیقی نمایش «شیرک منهای دو» لوح تقدیر گرفت و تندیس و دیپلم افتخار به سامیار ایزدی، حسین ایوبی و دانیال کیانی‌راد برای موسیقی نمایش «ناو دنا» اهدا شد.

در بخش طراحی فضا، مینا اخوان برای «ناو دنا» لوح تقدیر دریافت کرد و روح‌الله آریس برای «پرندگان درختان زیتون» برگزیده شد. در بخش طراحی لباس نیز آدینه رحیم‌نژاد برای «شیرک منهای دو» لوح تقدیر گرفت و مینا اخوان برای «ناو دنا» تندیس و دیپلم افتخار را دریافت کرد. سعید موذنی نیز برای طراحی گریم نمایش «شیرک منهای دو» برگزیده این بخش شد.

در بخش بازیگری زن، سمایه سیمرغی برای نمایش «خوان» لوح تقدیر گرفت و تینا احمدی برای بازی در «ناو دنا» تندیس و دیپلم افتخار را دریافت کرد. در بخش بازیگری مرد، مصطفی کولیوندی برای «اون شب که بارون اومد» لوح تقدیر گرفت و دانیال کیانی‌راد و حسین ایوبی به‌صورت مشترک برای بازی در «ناو دنا» برگزیده شدند.

در بخش کارگردانی، مریم عبدی برای «اون شب که بارون اومد» لوح تقدیر دریافت کرد و مینا اخوان برای کارگردانی «ناو دنا» تندیس و دیپلم افتخار گرفت. جایزه ویژه ایران این بخش نیز به نمایش «پایان سکوت کاشی‌ها» به کارگردانی علیرضا شمس رسید. جایزه بهترین نمایش بخش سردار آسمانی، همراه با دیپلم و مدالیوم شهید آوینی، به «ناو دنا» به کارگردانی مینا اخوان اهدا شد.

برگزیدگان مسابقه تئاتر صحنه‌ای

در بخش نویسندگی، محمدرضا شاهمردی و سیدمهدی برقعی برای نمایشنامه «باقی بقای بالی» لوح تقدیر دریافت کردند و مسعود احمدی برای «ضربه آزاد» تندیس و دیپلم افتخار را به دست آورد.

در بخش موسیقی، نوید هیلکنژاد برای «سوم روز» لوح تقدیر گرفت و علی پیلارام و مصطفی نظری برای موسیقی نمایش «ظهور پوتین» تندیس و دیپلم افتخار دریافت کردند.

در بخش طراحی صحنه، سعید موذنی برای «آخرین تاریان» لوح تقدیر گرفت و عابد احمدی برای «موج آخر» برگزیده شد. در بخش طراحی نور نیز علی کشاورز برای «سوم روز» لوح تقدیر دریافت کرد. سعید موذنی همچنین برای طراحی گریم نمایش «آخرین تاریان» مورد تقدیر قرار گرفت.

در بخش بازیگری زن، شیما پورسهمالدین برای «ضربه آزاد» لوح تقدیر دریافت کرد و ویدا موسوی برای بازی در «بی‌نام» تندیس و دیپلم افتخار گرفت. در بخش بازیگری مرد، پژمان پهلوانی برای «خون به پا خواهد شد» و فرشاد اسلامی برای «قبولی اسفند» لوح تقدیر دریافت کردند و عبدالرسول زارع برای بازی در «آخرین تاریان» برگزیده شد.

در بخش کارگردانی، مسعود احمدی برای «ضربه آزاد» لوح تقدیر گرفت و محمدرضا شاهمردی برای کارگردانی «باقی بقای بالی» تندیس و دیپلم افتخار دریافت کرد. جایزه ویژه ایران این بخش به نمایش «تن در تن ایران» به کارگردانی علی پیمان‌دوست رسید و جایزه بهترین نمایش مسابقه تئاتر صحنه‌ای، همراه با دیپلم و مدالیوم شهید آوینی، به «باقی بقای بالی» به کارگردانی محمدرضا شاهمردی اهدا شد.

تقدیر از بازیگران کودک و نوجوان

در بخش تقدیر از بازیگران کودک نمایش‌های خیابانی، از الینا جباری، الیسا جباری، ام‌البنین شهری و محمد رشیدپور برای بازی در نمایش «شجره طیبه» و میثاق پانیذ برای بازی در «نذر ناتمام» قدردانی شد.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت پس از معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف و اهدای جوایز، شامگاه ۳۰ آبان به کار خود پایان داد.