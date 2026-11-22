باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- تیم فوتبال رئال مادرید در هفته سیزدهم رقابت‌های لالیگای اسپانیا موفق شد با نتیجه ۲ بر یک از سد سلتاویگو عبور کند و جایگاه خود را در رده دوم جدول تثبیت کند.

در این دیدار که در ورزشگاه خانگی مادریدی‌ها برگزار شد، پابلو دوران در دقیقه ۶ سلتاویگو را پیش انداخت، اما جود بلینگام در دقیقه ۶۶ گل تساوی رئال را به ثمر رساند. در ادامه کارلوس اسپین در دقیقه ۸۵ گل دوم و پیروزی‌بخش میزبان را وارد دروازه حریف کرد.

با این نتیجه، رئال مادرید با ۳۳ امتیاز در رتبه دوم جدول و پشت سر بارسلونا قرار گرفت تا همچنان تعقیب صدرنشین را ادامه دهد. سلتاویگو نیز با ۱۳ امتیاز در جایگاه سیزدهم ایستاد.