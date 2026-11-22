باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها تاخیر در تحویل خودروی ثبت نامی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های بازار خودرو در سال‌های اخیر تبدیل شده است. این در حالی است که برخی از خریداران ماه‌ها و یا حتی بیش از یک سال است که چشم انتظار تحویل خودرو هستند. اما تعدادی از خریداران شرکت خودروسازی سایپا با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی اطلس در موعد مقرر گلایه دارند و خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام بنده از شهریور ماه سال گذشته خودروی اطلس از شرکت سایپا ثبت نام کردم، قرار بود اول مهرماه تحویل دهند، اماهنوز هیچ خبری نیست. لطفا پیگیری کنید.

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