باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - مهدی‌زاده مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۷ هزار و ۵۸۷ نفر به مراکز پنج‌گانه خون‌گیری استان مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۸۸ نفر موفق به اهدای خون شدند.

او افزود: ۱۶ هزار و ۱۷۵ نفر از مراجعه‌کنندگان را آقایان تشکیل می‌دهند و هزار و ۴۱۲ نفر از بانوان نیز برای اهدای خون به مراکز خون‌گیری استان مراجعه کرده‌اند.

مهدی‌زاده بیان کرد: در این مدت ۹ هزار و ۶۶۶ نفر از اهداکنندگان خون، اهداکننده مستمر بوده‌اند و ۳ هزار و ۲۳۷ نفر نیز برای نخستین بار اقدام به اهدای خون کرده‌اند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی تصریح کرد: امیدواریم بیش از این شاهد حضور جوانان در مراکز خون‌گیری استان باشیم.

او ادامه داد: ۲ هزار و ۷۵۰ نفر از اهداکنندگان به تیم‌های سیار انتقال خون مراجعه کرده‌اند و ۸۰۶ نفر نیز متقاضی اهدای پلاکت بوده‌اند که از این تعداد ۶۰۰ نفر موفق به اهدای پلاکت شده‌اند.

مهدی‌زاده نیاز به خون و فرآورده‌های خونی را همیشگی دانست و افزود: با توجه به محدودیت زمان نگهداری خون و فرآورده‌های آن و همچنین فرارسیدن فصل سرد سال و کاهش میزان مراجعه، از مردم استان درخواست داریم در همه ایام سال با اهدای خون، یاریگر انتقال خون باشند تا نیاز مراکز درمانی استان تأمین شود.