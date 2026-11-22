باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - رسول نظری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باوی، گفت: در پی افزایش شاخص آلودگی هوا و با هماهنگی و دستور مقام قضایی، گشت مشترک شبانه‌ای با هدف شناسایی و برخورد با متخلفان سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی، روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سطح شهرستان اجرا شد.

او افزود: در این گشت نظارتی، نمایندگان اداره حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی با حضور میدانی در مناطق موردنظر، وضعیت اراضی کشاورزی را پایش و موارد سوزاندن بقایای گیاهی را شناسایی کردند.

نظری ادامه داد: برای افراد متخلف صورتجلسه تخلف تنظیم و پرونده‌های مربوطه به‌منظور طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باوی با تأکید بر ممنوعیت سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی تصریح کرد: آتش‌زدن کاه‌وکلش و بقایای گیاهی موجب انتشار آلاینده‌ها و تشدید آلودگی هوا می‌شود و می‌تواند سلامت شهروندان و محیط زیست را تحت تأثیر قرار دهد.

او یادآور شد: گشت‌های نظارتی و اقدامات مشترک با دستگاه‌های مرتبط با هدف پیشگیری از آلودگی هوا، صیانت از سلامت عمومی و برخورد قانونی با متخلفان ادامه خواهد داشت.