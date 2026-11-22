باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در رادیو اقتصاد با اشاره به آثار اجرای طرح جدید مدیریت مصرف سوخت گفت: اجرای این طرح در ۱۱ استان کشور، کاهش روزانه حدود چهار میلیون لیتر مصرف بنزین را به همراه داشته است.

سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق بنزین اظهار کرد: اختلاف قیمت سوخت در ایران با کشور‌های همسایه، انگیزه قاچاق را افزایش داده و از سوی دیگر، افزایش نیافتن متناسب درآمد مردم با تورم و قیمت حامل‌های انرژی، شکاف قابل‌توجهی در این زمینه ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه سیاست سهمیه‌بندی سوخت در سال‌های گذشته با برخی ایراد‌ها و زمینه‌های سوءاستفاده همراه بوده است، افزود: در روش جدید، در ۱۱ استان کشور روزانه حدود چهار میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین ثبت شده و در یکی از استان‌های جنوبی نیز کاهش مصرف روزانه به حدود دو میلیون لیتر رسیده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اصلاحات پیش‌بینی‌شده برای رفع مشکلات اجرایی این طرح تصریح کرد: افزایش سهمیه بنزین برای استان‌های پهناوری مانند سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان و همچنین پیش‌بینی کارت سوخت در جایگاه‌ها برای شرایط اضطراری و مسافران، از جمله اقدامات در دست اجراست.

سپهوند همچنین با اشاره به اجرای کامل طرح در جایگاه‌های استان تهران گفت: طی حدود ۲۰ روز، بیش از ۲۰ میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین در تهران به ثبت رسیده است.

وی با اطمینان‌بخشی به مردم درباره تأمین سوخت مورد نیاز کشور تأکید کرد: ذخایر و میزان سوخت کشور برای تأمین نیاز مردم کافی است و هدف اصلی این سیاست‌ها، جلوگیری از قاچاق و مدیریت صحیح مصرف سوخت است.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به ظرفیت فناوری‌های داخلی برای مدیریت هوشمند مصرف انرژی گفت: زیرساخت‌های فناورانه کشور امکان رصد و مدیریت کارت‌های سوخت و سهمیه‌ها را فراهم کرده و در جلسات کارشناسی نیز راهکار‌های اجرایی این موضوع در حال پیگیری است.

وی همچنین تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور را ضروری دانست و توسعه استفاده از خودرو‌های هیبریدی و برقی، گسترش جایگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی و افزایش استقبال از خودرو‌های دوگانه‌سوز را از جمله اقدامات مؤثر در این مسیر برشمرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به افزایش مصرف روزانه CNG از حدود ۴.۵ میلیون مترمکعب به بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب طی دو ماه گذشته، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از ظرفیت‌های انرژی کشور تأکید کرد.