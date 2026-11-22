باشگاه خبرنگاران جوان – عباس عاشوری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در بازدید از تالاب جوکندان شهرستان تالش اقدامات انجام شده برای مدیریت منابع آب و احیای پهنه‌های آبی این تالاب را تشریح کرد. به گفته او، با اجرای اقداماتی نظیر احداث سازه سیمانی سرریز، ایجاد بند خاکی و کنترل مسیر‌های خروج آب، شرایط آبگیری و ماندگاری آب در بخش‌هایی از تالاب بهبود یافته و زمینه مناسبی برای حضور و زیست پرندگان آبزی بومی و مهاجر زمستان‌گذران فراهم شده است.

معاون محیط زیست گیلان افزود: نخستین بارش‌های پاییزی فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازه‌های احداث‌شده و بررسی وضعیت آبگیری تالاب بود. این اقدامات با هدف مدیریت تراز آب، جلوگیری از خروج سریع رواناب‌ها و افزایش ماندگاری آب در پهنه‌های تالابی انجام شده و نقش مؤثری در بهبود شرایط زیستگاهی منطقه داشته است. عاشوری تصریح کرد: گونه‌های ارزشمندی از جمله عقاب دریایی دم‌سفید، باکلان کوچک و خروس کولی شمالی در محدوده تالاب مشاهده شدند که نشان دهنده اهمیت این زیست‌بوم در میزبانی از پرندگان آبزی و مهاجر است.

او تأکید کرد: حفظ و احیای پهنه‌های آبی تالاب‌ها، علاوه بر تأمین منابع آبی و فراهم کردن زیستگاه مناسب برای پرندگان مهاجر، نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی و پایداری جمعیت گونه‌های جانوری دارد؛ ازاین‌رو، پایش مستمر وضعیت آبگیری و حفاظت از زیستگاه‌های تالابی از اولویت‌های برنامه‌های حفاظتی اداره‌کل است. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات شبانه‌روزی محیط‌بانان، بر نقش مهم آنان در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، صیانت از تنوع زیستی و حراست از زیستگاه‌های ارزشمند استان تأکید کرد.

تالاب جوکندان بخشی از منطقه حفاظت شده لیسار تالش و از تالاب‌های ساحلی استان گیلان به شمار می‌رود. کاهش تراز آب دریا و اختلاف ارتفاع ایجاد شده موجب شده بخش عمده آب ورودی و رواناب‌های تالاب از طریق مسیر‌های ارتباطی به سمت دریا تخلیه شود؛ شرایطی که مدیریت منابع آب، کنترل خروجی‌ها و افزایش ماندگاری آب را برای حفظ پهنه‌های آبی و پایداری زیستگاه این تالاب ضروری کرده است.

منبع: روابط عمومی محیط زیست گیلان