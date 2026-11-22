باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - الکسی فرپونتوف، معاون جدید روس مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد در سمت جدید خود به‌عنوان معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسئول حوزه انرژی هسته‌ای خواهد بود.

وی به خبرگزاری تاس گفت: در سمت جدید خود، بر توسعه جهانی و پشتیبانی فناوری از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز در تمام کشور‌های عضو آژانس تمرکز خواهم کرد.

پیش‌تر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتصاب الکسی فرپونتوف، معاون رئیس سازمان فدرال نظارت بر محیط زیست، صنعت و هسته‌ای روسیه به سمت معاون خود را تأیید کرده بود.

فرپونتوف قرار است اوایل سال ۲۰۲۷ به وین عزیمت کند.

منبع: خبرگزاری تاس