باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جمال سلمانی فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی گفت: در پی وقوع حادثه‌ ای منجر به قتل یک نفر و مجروحیت دو نفر در یکی از محلات ارومیه و صدور دستور ویژه برای شناسایی و دستگیری عامل آن، موضوع با بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های تخصصی و عملیاتی پلیس آگاهی استان به‌ صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان تیم ویژه پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و تخصصی، موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت، عامل این جنایت را شناسایی و دستگیر کنند.

سردار سلمانی در پایان تصریح کرد: سرعت عمل، اشراف اطلاعاتی و توان تخصصی کارآگاهان در شناسایی و دستگیری متهم، بیانگر عزم جدی پلیس برای مقابله با جرایم خشن و پاسخ‌ گویی قاطع به مطالبات امنیتی مردم است.