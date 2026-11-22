باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال ایران، آرای خود را درباره پرونده‌های مختلف صادر کرد. در پی شکایت سعید باقرپسند از باشگاه گل گهر سیرجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۶ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۱۶ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت محمد لطفی از باشگاه شهرداری بندرعباس، این باشگاه به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰۰ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت احمد شفیعی فرد از باشگاه بهشتی سازه (فوتسال) این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۹۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۶ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.