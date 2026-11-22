باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - حسین رحمیان اظهار کرد: از مجموع پرونده‌های متشکله، چ هزار و ۸۹۵ پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات با محکومیت ۱۹۰ میلیارد ریال، سه هزار و ۷۲۰ پرونده مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز با محکومیت سنگین ۲ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال و ۸۳ پرونده نیز مربوط به حوزه بهداشت، درمان و دامپزشکی بوده است.

وی گفت: متخلفان این پرونده‌ها در مجموع به پرداخت بیش از ۲ هزار و ۵۶۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

رحمیان با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی و گشت‌های مشترک در راستای کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: طی این مدت، ۶۳۰ اکیپ گشت مشترک فعال بوده و ۳ هزار و ۸۶۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی سطح استان انجام داده‌اند که از این تعداد، یک‌هزار و ۲۰۹ واحد دارای تخلف شناخته شده و ۲ هزار و ۶۳۲ واحد نیز فاقد تخلف بوده‌است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیشترین حجم بازرسی‌های صنفی را به ترتیب شامل ۷۲۸ باب نانوایی، ۴۴۳ خواربارفروشی، ۳۷۹ سوپرمارکت، ۲۷۱ واحد عرضه مرغ و ماهی و ۱۹۱ آرایشگاه زنانه برشمرد.

پلمب ۹۵ واحد متخلف و ثبت گزارش‌های مردمی

رحمیان همچنین به راه‌اندازی گشت‌ها و دریافت گزارش‌های مردمی و ناظرین افتخاری اشاره کرد و گفت: در این بخش ۱۲۴ گزارش مردمی به ثبت رسیده که ۶۹ مورد تقلب، ۴۳ مورد گران‌فروشی، ۲۱ مورد اخفا و امتناع از عرضه کالا و ۷ مورد کم‌فروشی از مهم‌ترین موارد تخلف گزارش‌شده بوده است؛ ضمن آنکه در راستای برخورد قاطع با قانون‌شکنان، ۹۵ واحد صنفی متخلف نیز پلمب شد.

وی با اشاره به تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی در نظارت بر بازار یادآور شد: طی این مدت ۲ هزار و ۵۳۶ گزارش از سازمان صنعت، معدن و تجارت، یک‌هزار و ۶۰ گزارش از اتاق اصناف و ۲۵۴ گزارش از سازمان جهاد کشاورزی استان دریافت و رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در پایان صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، مقابله با تخلفات اقتصادی و ایجاد ثبات و آرامش در بازار را از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل دانست و تأکید کرد: طرح‌های نظارتی با همکاری دستگاه‌های متولی و حضور مستمر گشت‌های بازرسی با جدیت در سطح استان ادامه خواهد داشت.