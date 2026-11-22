باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در سخنانی در موکب پایگاه بسیج شهدای روحانی واقع در خیابان شهید صدوقی، با اشاره به شکست راهبرد‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن تلاش داشت با ایجاد دوقطبی در سطح جهان و منطقه، ایران را در انزوای کامل قرار دهد، اما در تحقق این هدف ناکام ماند.

وی با بیان اینکه آمریکا به دنبال همراه کردن قدرت‌های جهانی علیه ایران بود، اظهار داشت: امروز این آمریکاست که در عرصه بین‌المللی منزوی شده و نه‌تنها نتوانسته اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کند، بلکه در همراه کردن متحدان اروپایی و کسب حمایت شورای امنیت نیز ناکام مانده است.

رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز ملت ایران در نگاه افکار عمومی جهان به نماد آزادگی، مقاومت، ایستادگی و استکبارستیزی تبدیل شده و برخلاف تصور دشمن، جایگاه جمهوری اسلامی در میان ملت‌های آزاده جهان تقویت شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکست راهبرد منطقه‌ای آمریکا افزود: آمریکایی‌ها طی دهه‌های گذشته با ایجاد پایگاه‌های نظامی در کشور‌های منطقه و ترویج ایران‌هراسی تلاش کردند کشور‌های همسایه را علیه جمهوری اسلامی بسیج کنند، اما این طرح نیز شکست خورد و آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانستند اهداف خود را از جنگ علیه ایران محقق کنند.