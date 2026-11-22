باشگاه خبرنگاران جوان - شیرزاد جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان در حاشیه جلسه شورای معاونان در سالن جلسات شرکت برق اظهار کرد: در آبان ماه ۱۰۸ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز کشف شده است.

به گفته وی مجموع دستگاه‌های ماینر غیرمجاز کشف‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح استان به ۴۷۲ دستگاه رسیده است.

وی با اشاره به تلاش‌های مستمر مجموعه دفتر حراست شرکت اظهار کرد: این کشفیات حاصل همکاری، هماهنگی و تعامل مؤثر دفتر حراست، دستگاه‌های اطلاعاتی و فرماندهی انتظامی استان لرستان در راستای شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع انرژی و حفظ پایداری شبکه برق افزود: فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز علاوه بر مصرف غیرقانونی برق، موجب افزایش بار شبکه و تحمیل هزینه‌های اضافی می‌شود؛ ازاین‌رو مقابله با این پدیده از اولویت‌های شرکت به شمار می‌رود.

جمشیدی خاطرنشان کرد: روند شناسایی و کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با جدیت ادامه خواهد داشت و شرکت توزیع نیروی برق لرستان با تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و نظارتی، صیانت از شبکه برق و حقوق مشترکان را دنبال خواهد کرد.

منبع: برق لرستان