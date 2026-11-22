باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان از بیمارستان صحرایی در حال آماده‌سازی در محله کم برخوردار کسبخ رشت بازدید کرد.

او در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی جهادی گفت: برپایی بیمارستان صحرایی فرصتی است تا خدمات تخصصی درمانی به صورت رایگان و در دسترس، به مردم مناطق مختلف ارائه شود و این حرکت نمادی از روحیه بسیجی و همدلی در نظام سلامت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با قدردانی از همکاری بسیج جامعه پزشکی و هلال احمر استان افزود: حضور ۱۴ پزشک متخصص در رشته‌های مختلف در این بیمارستان نشان دهنده عزم جدی برای خدمت به مردم است.

بیمارستان صحرایی محله کم برخوردار کسبخ رشت در هفته بسیج با هماهنگی بسیج جامعه پزشکی، جمعیت هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی گیلان دائر می‌شود.





در این بیمارستان ۱۴ پزشک متخصص داخلی، طب اورژانس، قلب، چشم، جراحی، زنان و جراح به مدت ۳ روز حضور خواهند یافت و به ارائه خدمات درمانی به مراجعان خواهند پرداخت.

منبع: گیل‌وب‌دا