باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب، با اشاره به عرضه بنزین سوپر تولید داخل در جایگاههای عرضه سوخت منطقه میاندوآب اظهار کرد: در راستای تسهیل دسترسی مصرف کنندگان به سوخت مورد نیاز خودروهای خود، امکان عرضه بنزین سوپر در دو جایگاه سوخت این منطقه در شهرستان های میاندوآب و مهاباد فراهم شده است.

رحمت حاجی زاده افزود: در حال حاضر دو جایگاه یوسفی در شهرستان میاندوآب و عزیززاده در شهرستان مهاباد امکان عرضه بنزین سوپر را برای همشهریان و متقاضیان استفاده از این نوع فرآورده را دارا می باشند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب ادامه داد: با عنایت به افزایش تعداد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سطح منطقه و افزایش درخواست استفاده از بنزین سوپر، این امکان در جایگاههای دو شهرستان ایجاد شده و در حال پیگیری جهت تعمیم به سایر شهرستان های جنوب استان می باشیم.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف سوخت خاطرنشان کرد: تامین و توزیع مطلوب فرآورده های نفتی و ارائه خدمات مناسب به مصرف کنندگان، از اولویت های این شرکت بوده و تلاش میگردد با بهره گیری از ظرفیت های موجود، خدمات رسانی به شهروندان و صاحبان خودروها به نحو مطلوبی انجام گردد و همراهی شهروندان در مصرف بهینه بنزین و استفاده مسئولانه از منابع، نقش موثری در جلوگیری از هدررفت انرژی و ذخیره سازی مناسب برای نسل های آینده را خواهد داشت