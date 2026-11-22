باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک انبار مهمات در پایگاه دریایی شهر بنغازی، واقع در شرق لیبی، صبح یکشنبه دچار انفجار شد.

سازمان دفاع مدنی بنغازی در بیانیه‌ای که شبکه تلویزیونی «المسار» منتشر کرد، اعلام کرد نیرو‌های امدادی در حال رسیدگی به انفجار در انبار مهمات پایگاه دریایی بنغازی هستند.

تیم‌های امدادی پس از انفجار به محل اعزام شده‌اند تا آتش‌سوزی ناشی از آن را مهار کنند.

دفاع مدنی ضمن اطمینان‌بخشی به شهروندان درباره وضعیت، از مردم خواست تا زمان مهار کامل آتش از تجمع و نزدیک شدن به محل حادثه خودداری کنند.

مقام‌های لیبیایی هنوز علت انفجار، شمار تلفات احتمالی و میزان خسارات واردشده به پایگاه دریایی را اعلام نکرده‌اند.

منبع: خبرگزاری آناتولی