باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نوید ادهم، مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: درس ریاضی برخلاف تصور عموم، تنها محدود به چند رشته دانشگاهی خاص نیست، بلکه زیربنای اکثر توانمندی‌های علمی و تخصصی محسوب می‌شود.

وی افزود که هرگونه ضعف در آموزش این علم می‌تواند زنجیره‌ای از آسیب‌ها را در مسیر تحصیلی و انتخاب رشته دانش‌آموزان ایجاد کند.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این که عوامل مختلف همچون مشکلات اقتصادی باعث کاهش کیفیت آموزش دروس به دانش‌آموزان می‌شود؛ افزود: وزارت آموزش و پرورش به تنهایی قادر به افزایش کیفیت آموزش نیست بر همین اساس تمام ارگان‌ها و دستگاه‌ها باید به کمک این وزارتخانه برای حل مشکلات بیایند.

ادهم همچنین بر لزوم تغییر رویکرد در شناسایی استعداد‌ها تأکید کرد و ادامه داد: فرآیند شناسایی دانش‌آموزان مستعد باید از بدنه مدارس آغاز شود تا امکان فراهم‌سازی بستر تحصیل تخصصی برای آنها فراهم گردد.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: توسعه آموزش علوم پایه، فرآیندی چندجانبه است که تنها با توان ظرفیت‌های وزارت آموزش‌وپرورش محقق نمی‌شود، بلکه ایجاد انگیزه و همراهی خانواده‌ها و دانش‌آموزان نیز در این مسیر الزامی است.

ادهم اظهار کرد: تمرکز اصلی وزارت آموزش و پرورش باید از «افزایش صرفِ تعداد دانش‌آموزان» به سمت «ارتقای کیفیت آموزش» تغییر یابد تا دانش‌آموزان با دانش و مهارت کافی برای ورود به عرصه‌های علمی آماده شوند.