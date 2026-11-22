باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - خواجه‌وند، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز از اعمال محدودیت‌های جدید در تأمین انرژی در سطح استان خبر داد. وی تصریح کرد که با توجه به چالش‌های پیش آمده در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، برای حفظ پایداری شبکه برق کشور، مدیریت مصرف از ابتدای آذرماه الزامی شده است.

وی در ادامه تأکید کرد که این محدودیت‌ها نه به دلیل نقص فنی، بلکه صرفاً جهت مدیریت منابع محدود موجود در شرایط بحرانی تأمین سوخت اعمال می‌شود.

نحوه اطلاع‌رسانی به شهروندان

مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز با اشاره به شیوه اطلاع‌رسانی به مشترکان مشمول، گفت: «اطلاع‌رسانی دقیق به مشترکان پیش از اعمال محدودیت‌ها، از طریق اپلیکیشن "برق من" و همچنین ارسال اعلان (نوتیفیکیشن) در پیام‌رسان "بله" صورت خواهد گرفت تا شهروندان آمادگی لازم را داشته باشند.

وی ضمن پوزش از مشترکان بابت این شرایط ناگزیر، از تمامی شهروندان درخواست کرد با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در گاز و برق، به حفظ پایداری شبکه و عبور از این بحران کمک کنند.