باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - نوری، وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر آمادگی کامل برای ماه‌های پرتقاضای پیش رو گفت: با ذخیره‌سازی مناسب کالاهای اساسی و تنظیم بازار، در ماه‌های آینده با وفور کالا در کشور مواجه خواهیم بود و هیچ کمبودی وجود نخواهد داشت.

وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه شب یلدا، ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز از ماه‌های پرتقاضای مصرف مواد غذایی و کالاهای کشاورزی هستند، اظهار کرد: «این‌ها معمولاً ماه‌های پرتقاضایی هستند و متناسب با آن، ما همه‌ساله تنظیمات لازم را انجام می‌دهیم.»

وی با بیان اینکه خریدهای ذخیره‌ای لازم توسط تعاونی‌های روستایی در حال انجام است، افزود: «برنامه‌ریزی شده هم خریدهای ذخیره‌ای لازم توسط تعاونی‌های روستایی ما دارد انجام می‌گیرد که ذخیره‌سازی انجام بدهند.»

نوری همچنین از تأمین و تدارک به‌موقع آن بخش از مواد غذایی که وارداتی هستند خبر داد و گفت: «تأمین و تدارک و برنامه‌ریزی‌های لازم برای آن بخشی از مواد غذایی اندکی که وارداتی هستند انجام شده تا به‌موقع در کشور در دسترس باشند.»

او با اشاره به تنظیم انبارداری و تولید داخلی بر اساس نیاز بازار تصریح کرد: «تولید داخلی هم تنظیماتش و انبارداری‌ها همه بر این اساس تنظیم شده که ان‌شاءالله در ماه‌های پیش رو با وفور کالا در کشور مواجه باشیم و قطعاً هم همین‌طور خواهد بود.»

وزیر جهاد کشاورزی رشد تولیدات کشاورزی، به‌ویژه در بخش میوه را از دیگر عوامل مؤثر بر تعادل بازار دانست و خاطرنشان کرد: «افزایش تولیدات قابل‌توجهی که در انواع میوه‌جات داریم، طبیعتاً یک بازار توأم با وفور را خواهد داشت.»