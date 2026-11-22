باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - امدادگران در اندونزی روز یکشنبه جست‌و‌جو برای یافتن ۳۶ کارگر مفقودشده را پس از آتش‌سوزی در کارخانه‌ تولید آبنبات در غرب جزیره جاوه آغاز کردند؛ حادثه‌ای که به کشته شدن ۳ نفر و زخمی شدن ۴ نفر انجامید. هم‌زمان، آتش‌نشانان یک روز پس از وقوع حریق، مشغول مهار کانون‌های باقی‌مانده آتش بودند.

یادآور می شود آتش‌سوزی شامگاه شنبه در یک کارخانه تولید شیرینی در منطقه سیکانده، شهرستان سرانگ، رخ داد. مقام‌های مسئول هنوز علت حادثه را اعلام نکرده‌اند.

گروه‌های جست‌و‌جو در حال بررسی بخش‌های مختلف ساختمان آسیب‌دیده بودند؛ مناطقی که گمان می‌رفت قربانیان در آنها گرفتار شده باشند.

آتش‌نشانان همچنان عملیات خنک‌سازی را ادامه می‌دادند، زیرا شعله‌های آتش و کانون‌های داغ در بخش‌هایی از کارخانه همچنان وجود داشت.

منبع: رویترز