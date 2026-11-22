باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - امیرحسین کاظمینی، شهردار منطقه پنج کرج از چالش‌های جدی پیش‌ روی مدیریت شهری در این منطقه پرجمعیت خبر داد. وی با تشریح وضعیت جغرافیایی منطقه پنج، از گستردگی بافت فرسوده و نیاز مبرم به زیرساخت‌های فضای سبز سخن گفت.

بحران بافت فرسوده و کمبود فضای سبز

کاظمینی با اشاره به وسعت ۱۱۷۰ هکتاری منطقه پنج که شامل مناطقی همچون حصارک، شهرک چمران، شهرک استادان و دهقان‌ویل است، تأکید کرد: «وجود بافت فرسوده در حدود ۷۰۸ هکتار از این منطقه، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در مسیر ارائه خدمات استاندارد شهری است.

وی همچنین با اشاره به کمبود سرانه فضای سبز در مقایسه با سایر مناطق کرج، افزود: «احداث پارک در محدوده اختر غربی در دستور کار قرار گرفته است تا بخشی از این کمبود جبران شود.

ساماندهی معابر و مدیریت دستفروشان

شهردار منطقه پنج در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله ترافیک و اختلال در تردد عابران پیاده پرداخت و گفت: «خیابان‌های پرترددی نظیر انقلاب و المهدی با معضل بساط‌گستری و فعالیت دستفروشان مواجه هستند. تأکید شده است که این فعالیت‌ها نباید منجر به ایجاد ترافیک، سد معبر یا تولید پسماند در سطح شهر شود.

وی همچنین درباره احداث پل‌های عابر پیاده نیز افزود: «برخی نقاط نیازمند پل عابر هستند، اما در بخش‌هایی از منطقه به دلیل ماهیت تجاری معابر و ضرورت حفظ عرض کافی پیاده‌روها، اجرای این طرح‌ها مستلزم بررسی‌های دقیق کارشناسی است.

توسعه زیرساخت‌ها و زیباسازی شهری

کاظمینی با اشاره به اقدامات در حوزه زیباسازی، از برنامه‌های توسعه فضای سبز در محدوده بلوار اختر غربی و ساماندهی میدان‌ها خبر داد. وی همچنین از پروژه‌های اخیر در منطقه خبر داد و گفت: «در ماه‌های اخیر، عملیات بهسازی بوستان‌ها، هرس درختان، کاشت گل‌های فصلی و همچنین پروژه‌های تعریض و بازگشایی معابر از جمله خیابان جلوسی در محدوده حصارک، با هدف بهبود کیفیت زندگی شهروندان به انجام رسیده است.

وی در پایان، بر اهمیت تداوم برنامه‌ریزی‌ها برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان و ارتقای سطح خدمات در تمامی محلات منطقه تأکید کرد.