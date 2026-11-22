باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - مسابقات دوومیدانی دانش‌آموزی شهرستان عجب‌شیر در دو مقطع متوسطه اول و دوم همزمان با هفته بسیج و با مشارکت دانش‌آموزان بسیجی در فضایی سرشار از نشاط و رقابت سالم برگزار شد.

این رقابت‌ها با هدف توسعه ورزش پایه، شناسایی استعداد‌های برتر و تقویت روحیه همکاری و تلاش میان دانش‌آموزان برگزار شد و مورد استقبال چشمگیر شرکت‌کنندگان و فرهنگیان قرار گرفت.

این مسابقات گامی در راستای ارتقای سطح آمادگی جسمانی دانش‌آموزان، ایجاد انگیزه برای حضور در عرصه‌های ورزشی قهرمانی و گرامیداشت هفته بسیج محسوب می‌شود.

نفرات برتر مقطع متوسطه اول:

رضا آرام، علی اسدی، طا‌ها اسکندریان، محمد نیک‌فال و امیرحسین رحیمی به ترتیب عناوین اول تا پنجم را از آن خود کردند.

نفرات برتر مقطع متوسطه دوم:

طا‌ها عبداللهی، آرمن سیف‌الهی، هادی رضایی، سهند نجفی و آرمان قلی‌پور رتبه‌های برتر این مقطع را کسب کردند.