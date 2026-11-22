باشگاه خبرنگاران جوان – جواد حسن‌بیگی، دادستان عمومی و انقلاب آستارا گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و قضایی مستمر و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات، یکی از افراد متهم به سردستگی و هدایت حوادث دی‌ماه گذشته با هویت پ. ز شناسایی و دستگیر شد.

او با بیان اینکه این فرد که به حمل سلاح و مشارکت مستقیم در مجروح کردن مأموران حافظ امنیت متهم است، با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات دستگیر شده است، افزود: بر اساس بررسی‌ها و مستندات موجود در پرونده، متهم از جمله افراد اصلی این حوادث بوده که با حمل سلاح، نقش مستقیمی در ایراد صدمه به مأموران حافظ امنیت داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب آستارا با اشاره به ۱۰ ماه متواری بودن این فرد تصریح کرد: متهم در این مدت به‌طور مستمر تحت رصد و پیگیری دستگاه قضایی و مجموعه‌های اطلاعاتی قرار داشت و سرانجام با اقدامات هدفمند اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شده است.

حسن‌بیگی بر ضرورت مراقبت خانواده‌ها از فرزندان به ویژه نوجوانان و جوانان تأکید کرد و گفت: والدین باید نسبت به وعده‌های مالی فریبنده و پیشنهاد‌های اعطای اقامت یا پناهندگی از سوی افراد و جریان‌های سوءاستفاده‌گر هوشیار باشند.

او همچنین بر رسیدگی قانونی به این پرونده و موارد مشابه تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی با رعایت اصل بی‌طرفی، حقوق دفاعی متهمان و الزامات دادرسی عادلانه، بدون تأثیرپذیری از فشار‌های بیرونی و فضاسازی‌های رسانه‌ای، به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.

منبع: ایرنا